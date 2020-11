Yelena Popovic, regizoarea filmului despre viața Sf. Nectarie: 'Fiecare are de învățat câte ceva din viețile sfinților'

Yelena Popovic, scenarista și regizoarea filmului „Man of God”, despre viața Sf. Nectarie, a oferit un interviu exclusiv Agenției de știri Basilica, în care a vorbit despre valoarea Ortodoxiei și prezența lui Dumnezeu în viața ei și a celor care au colaborat la proiect.

Filmul a fost realizat în colaborare cu Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos și va ajunge curând în cinematografe, ca un omagiu adus sfântului la 100 de ani de la mutarea sa la viața veșnică.

Basilica.ro: Ce ne învață acest film și ce ați învățat dumneavoastră, personal, din realizarea lui?

Yelena Popovic: Sper să inspire oamenii și să le dea curaj pentru a depăși momentele grele ale vieții. Fiecare are de învățat câte ceva din viețile sfinților. Munca la acest film a fost o inspirație, dar s-a făcut cu greu. Am depășit dificultățile și obstacolele cu încredințarea că, dacă este voia lui Dumnezeu, toate se vor așeza în cele din urmă.

Basilica.ro: Au existat momente când cei implicați în proiect au simțit intervenția sfântului? Care a fost cea mai mare dificultate a proiectului?

Yelena Popovic: Mulți s-au simțit aduși de Sfântul Nectarie în acest proiect, i-au simțit influența în viața lor. La început, pentru unii a fost doar un proiect cinematografic oarecare, dar, pe măsură ce lucrau la film, au ajuns să-L invite pe Hristos în viața lor și au început să meargă la biserică.

Trebuie să spun că au fost multe greutăți. M-am confruntat cu numeroase obstacole, dar confruntarea cu obstacolele a fost povestea vieții mele, astfel că eram pregătită. Atât viața, cât și realizarea acestui film mi-au dovedit că prin credință se poate depăși „imposibilul”.

Cum s-a simțit Mikey Rourke la biserica Sf. Nectarie

Basilica.ro: Cum au fost filmările cu Mickey Rourke? Și cum a decurs întâlnirea lui cu Ortodoxia?

Yelena Popovic: Mickey Rourke și-a abordat rolul din toată inima și îi sunt foarte recunoscătoare pentru aceasta. Mickey este o persoană religioasă. Este romano-catolic. L-am dus la Biserica Sf. Nectarie din Agios Konstantinos (Kamariza) și a fost extrem de mișcat.

A spus că este cea mai frumoasă biserică pe care a văzut-o în viața lui și că vizita aceasta a fost cel mai important lucru pe care l-a făcut cât a stat în Grecia pentru filmări.

La despărțire, Mickey Rourke a primit în dat o icoană a Maicii Domnului, la care a spus că se va ruga toată viața. Foto: Vimeo (captură de ecran)

Basilica.ro: Întâlnirea cu Sf. Nectarie a început la Belgrad, cu ani în urmă, iar filmările au coincis cu restabilirea în Europa. Veți rămâne la Belgrad? Acest film ar putea coincide cu o întoarcere la rădăcini, la locurile natale părăsite cu mult timp în urmă pentru America?

Yelena Popovic: Într-o vizită la Belgrad am cumpărat o carte despre Sf. Nectarie și, după ce am citit despre viața lui, am avut un sentiment puternic că e nevoie de un film.

Sunt sigură că nu a fost o simplă coincidență, deoarece îndemnul pe care l-am simțit a fost foarte puternic.

În ultimii patru ani am locuit în Grecia, la Atena, ceea ce mi-a permis să vizitez mai des Belgradul. Îmi place Grecia, dar nu se știe. Nici când m-am mutat din SUA în Europa nu avusesem planuri în acest scop, astfel că nu știu unde voi fi în viitor.

Vom vedea care va fi voia lui Dumnezeu.

Maternitate și spiritualitate

Basilica.ro: Când ați devenit mamă, v-ați întors în Biserică. Cum v-ați simțit după ce v-ați născut fiul și ce „puteri” noi v-a oferit maternitatea?

Yelena Popovic: Am crezut în Dumnezeu dintotdeauna și am avut mereu o legătură puternică cu El. Prima dată am auzit de Iisus de la niște prieteni americani și pur și simplu am simțit că Îl iubesc.

După ce l-am născut pe fiul meu m-am decis să merg la Biserica Ortodoxă Sârbă în care fusesem botezată cu câțiva ani mai înainte.

Atunci m-am spovedit pentru prima dată în viață și apoi m-am împărtășit. După Sfânta Împărtășanie am simțit prezența harului timp de șase ore. Restul a fost istorie.

Maternitatea este o experiență uimitoare. Sunt apropiată de copiii mei și sper să fiu mereu un punct de sprijin în viața lor.

Foto credit: Marilena Anastasiadou

Basilica.ro: Ați putea să ne împărtășiți câteva situații în care ați simțit mâna Domnului în viața dumneavoastră?

Yelena Popovic: Dumnezeu și-a făcut simțită prezența cel mai puternic în viața mea în cele mai întunecate momente. Adesea mă gândesc la aceasta. Îmi revin des în minte acele clipe binecuvântate în care întunericul deznădejdii mi-a fost luminat de speranță.

Basilica.ro: Ați afirmat că lumea modei este una întunecată. Ce pericole pentru conștiință pândesc în ea? Și ce sfat aveți pentru tinerele care lucrează în această industrie?

Yelena Popovic: O lume întunecată este una fără dragoste, fără compasiune, fără Dumnezeu în inima oamenilor. Lumea modei este plină de lucruri care pot deteriora sau chiar distruge sănătatea fizică și mentală, sănătatea sufletească.

Fetele frumoase din industria modellingului se confruntă cu multe provocări. Sunt obligate să fie nesănătos de slabe, sunt hăituite și adesea degradate de bărbați care nu au intenții curate. Nu este niciun secret.

Tot ce pot să le transmit acestor fete frumoase care își doresc să lucreze în industria modei este să-și facă din educație o prioritate, iar moda să o păstreze pe locul doi în viața lor.

Ca să devii top model nu trebuie să fii foarte frumoasă. Adesea are legătură doar cu norocul.

Sunt oameni interesanți în industria modei, dar cariera e foarte scurtă în acest domeniu, astfel că trebuie abordată cu înțelepciune.

Ortodocșii au apărat creștinătatea cu sânge și sudoare

Basilica.ro: Credeți că est-europenii au ceva prețios de oferit Occidentului datorită intimității lor îndelungate cu Ortodoxia?

Yelena Popovic: În mod paradoxal, eu am descoperit Ortodoxia în Occident. Un creștin ortodox autentic, a cărui inimă este la locul ei, poate oferi mult oriunde s-ar afla. Unii spun că Ortodoxia este un secret bine ascuns.

Desigur, Balcanii și Europa de Est au Ortodoxia în sânge.

Chiar și cei care pretind că nu sunt religioși au Ortodoxia în inimă.

Noi, ortodocșii, am apărat adesea creștinătatea cu sânge și sudoare. Astfel că deja am oferit ceva neprețuit lumii.

Basilica.ro: Ați spus, vorbind din experiență, că femeile din Europa de Est sunt reprezentate în posturi degradante în filme. De ce? Există un stereotip?

Yelena Popovic: Din nefericire, acesta este stereotipul în Occident. Nu cred că există o explicație pentru aceasta. E vorba mai degrabă de prejudecăți, în opinia mea.

Basilica.ro: Statisticile arată că multe est-europene sunt traficate în Occident. Ce mesaj aveți pentru cele care își propun să migreze pentru a se realiza în Occident, punându-se uneori în pericol?

Yelena Popovic: Când aud cuvântul „trafic” mă gândesc la cineva care este luat cu forța. Este teribil, dar se întâmplă. Sunt traficați copii în toată lumea. Dumnezeu să-i ajute pe toți cei care cad victimă acestui flagel. Pe tinerele care vor să migreze în Occident le rog să nu se pună în primejdie.

Nu au nevoie să facă aceasta. Există mereu o cale care să nu fie presărată cu primejdii. Nu luați calea cea mai ușoară, ci cea dreaptă. Acceptați să vă străduiți cu integritate și Dumnezeu vă va ajuta să vă împliniți obiectivele.

Yelena Popovic (43 de ani) a plecat din Serbia în SUA la vârsta de 16 ani și a trăit o lungă perioadă la Los Angeles. A părăsit metropola când a simțit că este înconjurată de prea multă urâțenie spirituală: „Eram în stradă și am ridicat privirea spre panourile publicitare. Niciunul nu prezenta decât întuneric și violență, lucruri foarte negative”, a povestit ea într-un videointerviu.

Filmul „Man of God” este produs de Simeon Entertainment și View Master Films, în colaborare cu Mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos și va fi distribuit în cinematografe de Feelgood Entertainment începând din 3 decembrie.

Foto credit: Marilena Anastasiadou

Din distribuție fac parte Aris Servetalis (Grecia) și Alexander Petrov (Rusia), iar muzica este compusă de Zbigniew Preisner (Polonia), cel care a compus muzica pentru filmele regizorului Krzysztof Kieślowski.