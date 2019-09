Zeci de amenzi date de Poliţia Rutieră pentru deficienţe ale stării tehnice a autovehiculelor şi modificări neomologate aduse sistemului de evacuare a noxelor

Zeci de şoferi au fost amendaţi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unor controale comune făcute de poliţiştii rutieri împreună cu inspectorii Registrului Auto Român în Bucureşti, în cadrul unei acţiuni care vizează reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere produse ca urmare unor defecţiuni tehnice ale autovehiculelor. Valoarea totală a sancţiunilor este de aproape 40 de mii de lei, relatează news.ro

Acţiunea Poliţiei Rutiere şi a inspectorilor RAR a vizat verificarea stării tehnice a autoturismelor şi motocicletelor în ceea ce priveşte sistemul de reducere a zgomotului şi a emisiilor poluante, în special pe timpul nopţii, sistemul de frânare, mecanismul de direcţie, instalaţiile de iluminare şi semnalizare, sistemul de rulare- punţi, roţi, anvelope şi suspensie. Poliţiştii au verificat de asemenea corectitudinea datelor din certificatul de înmatriculare şi concordanţa acestora cu datele şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor. deţinerea inspecţiei tehnice periodice şi valabilitatea acesteia, aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale şi echipamente electrice.

A fost oprite în trafic şi controlate peste 125 autovehicule, în urma neregulilor constatate fiind aplicate 62 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 39.000 lei.

Din totalul sancţiunilor, 51 au fost aplicate pentru deficienţe ale stării tehnice şi modificări neomologate aduse sistemului de evacuare a noxelor, precizează un comunicat al Poliţiei.

„În cadrul activităţilor de control, au fost retrase 24 certificate de înmatriculare, şapte seturi de plăcute cu numărul de înmatriculare şi au fost reţinute patru permise de conducere pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa bauturilor alcoolice, in doua dintre situatii fiind întocmite dosare de cercetare penala întrucât valoarea indicată de aparatul alcooltest a depăşit 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat” arată sursa citată.

Printre şoferii sanţionaţi se numără un bărbat în vârstă 32 de ani surprins la volanul unui autoturism pe şoseaua Gării Căţelu in timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, cu o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat

În plus, autoturismul avea înmatricularea supendată ca urmare a expirării inspecţiei tehnice periodice, motiv pentru care a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1305 lei, iar ca măsură tehnico-administrativă s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

În aceeaşi zonă poliţiştii au oprit în trafic un alt bărbat în vârstă de 33 de ani care se afla la volanul unui autoturism având o alcoolemie de 0,33 mg/l acool pur in expirat, iar vehiculul nu avea RCA. Şoferului i-a fost reţinut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 zile, iar poliţiştii au dispus reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare.

De asemenea, pe aceeaşi stradă un tânăr de 19 ani a condus un autoturism pe având anvelope cu dimensiuni mai mari decât cele prevăzute in cartea de identitate a vehiculului şi modificări neomologate a sistemului de evacuare a noxelor, acesta fiind amendat contraventional cu de 870 lei iar ca măsură tehnico-administrativă s-a dispus reţinerea certificatul de înmatriculare.