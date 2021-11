Zeci de campioni români, implicaţi într-o campanie pro-vaccinare iniţiată de MTS

Zeci de campioni olimpici, mondiali şi europeni, printre care Ana-Maria Popescu, Elisabeta Lipă, Camelia Potec, Ancuţa Bodnar sau Simona Radiş, s-au alăturat campaniei iniţiate de Ministerul Tineretului şi Sportului care are drept scop conştientizarea nevoii de vaccinare împotriva COVID-19 în rândul populaţiei României.

"Vrem să dăm o mână de ajutor acestei ţări şi să încercăm să salvăm nişte vieţi. Este o situaţie gravă astăzi în România din păcate, foarte multe persoane au decedat şi foarte mulţi urmează să moară. Avem nişte cifre foarte sumbre, au decedat 47.751 de persoane, cât un municipiu de dimensiuni medii. 91,2% dintre decesele înregistrate până acum au fost persoanele nevaccinate şi acest lucru confirmă faptul că vaccinul este singura soluţie de a scăpa de această pandemie. Astăzi asistăm la deschiderea unei campanii umanitare şi de solidaritate a sportivilor, companie care se va numi 'Campioni pentru viaţă'. Noi ne-am vaccinat, noi credem că este singura soluţie şi vrem să transmitem acelor persoane care au 4-5 vaccinuri făcute şi nu sunt interesaţi foarte mult de ceea ce mănâncă, ce beau, că nu este cazul acum să se gândească că vaccinul acesta nu este bun. Dacă noi credem că acest vaccin este singura soluţie, atunci cred că şi ei, care nu au trăit sănătos, nu trebuie să îşi schimbe părerea. Mai bine să ne urmeze pe noi. Mă bucur că la această iniţiativă a Ministerului Tineretului şi Sportului s-au alăturat atât de mulţi campioni din toate sporturile, imediat au înţeles mesajul nostru de a încerca să salvăm vieţi, aceasta este deviza acestei campanie. Dacă reuşim să salvăm câteva vieţii în urma acestei campanii, înseamnă că putem spune că suntem câştigători", a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, informează Agerpres.

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj şi multiplă campioană olimpică Elisabeta Lipă a afirmat că sportivii români au fost întotdeauna un exemplu şi că aşa ar trebui să fie şi în această situaţie: "Din nefericire, poporul român trece printr-o perioadă aşa cum nu ne-am imaginat că vom putea ajunge. Pentru că nimic prevestea nenorocirea asta. În aceste momente de grea cumpănă trebuie să dăm dovadă de solidaritate, de exemplu pozitiv, şi mă bucur că astăzi sunt aici pentru că eu consider că sunt un exemplu, un român responsabil care a ascultat autorităţile de fiecare dată, m-am vaccinat deşi am trecut prin boală. Sportul a dat întotdeauna dovadă de solidaritate şi a ştiut întotdeauna ce vrea şi a fost un exemplu. Eu sper că această campanie, care a început atât de timid dar hotărât, să fie un model şi pentru alte domenii. Eu cred că putem recomanda celor care sunt sceptici în ceea ce priveşte vaccinul că nu este nimic ieşit din comun, că pot trăi mai frumos şi mult mai bine atunci când te vaccinezi. Pentru că nu ai acea frică de a ieşi din casă, dar te întâlni cu cineva. Trebuie să revenim la viaţa de dinainte pe care ne-o dorim. Aşa că vă recomand din suflet, vaccinaţi-vă, pentru că atâta timp cât aproape planeta întreagă se vaccinează, e clar că omenirea nu are cum să dispară. Şi atunci ne lăsăm pe mâna specialiştilor care ştiu ce e mai bine pentru noi".

Fosta atletă Gabriela Szabo, director general al CSM Bucureşti, consideră că vaccinarea în masă este singura soluţie de a depăşi perioada de pandemie.

"În momentul în care am fost sunată de domnul ministru să iau parte la această campanie nici nu am stat pe gânduri, pentru că sunt omul care în noiembrie 2020 a trecut prin boală, alături de soţul meu, şi efectiv ştiu ce înseamnă şi cum se manifestă acest virus. Aşa că în februarie, când a apărut vaccinul, cred că am fost printre primele persoane care a intrat în platformă, m-am înscris şi am aşteptat să fiu programată la vaccinare. Mi-am făcut şi a treia doză şi cred că sunt un om responsabil, în primul rând pentru persoana mea, dar şi pentru comunitatea în care trăiesc şi din respect pentru fiecare persoană cu care intru în contact. Nu pot să încurajez pe toată lumea să se vaccineze, pentru că este liberul arbitru, dar pot să recomand să facă acest lucru, pentru că sportul are nevoie de fani, de spectatori în tribună, sportivii noştri trebuie să fie protejaţi. Şi eu cred că numai acest vaccin ne poate scoate din acest coşmar", a declarat Szabo.

Fostul tenisman Victor Hănescu a afirmat că a avut dubii la început în ceea ce priveşte administrarea serului, dar apoi a conştientizat că este singura soluţie de a depăşi criza sanitară: "Cred că este un lucru extrem de important această campanie şi faptul că noi, sportivii, putem fi un exemplu, să arătăm că noi am făcut acest pas. Am avut şi eu dubii la început, dar mi-am dat seama că este singura soluţie, pentru am văzut ce se întâmplă în alte ţări. În meseria pe care o am acum intru în contact cu foarte mulţi copii şi cred că este responsabil să fac acest pas. Îmi doresc ca prin această campanie să mobilizăm oamenii şi sportivii care încă sunt în dubii, să urmeze calea noastră, să facă acest pas, pentru că sunt convins că este calea către eliberare, către o viaţă normală pe care ne-o dorim toţi".

Fostul fotbalist Marius Niculae consideră că România avea nevoie de o campanie de conştientizare a nevoii de vaccinare în rândul populaţiei mult mai devreme.

"Aveam nevoie de această campanie mult mai devreme. Pentru că noi am rămas în urmă în faţă de ceilalţi în Europa. Din fericire pentru noi acum există vaccin. Noi suntem norocoşi că îl avem şi ne putem feri prin vaccinare. Ne alăturăm acestei campanii pentru că în cariera noastră am reuşit să dăm exemplu şi oamenilor de rând. Suntem datori, pentru că ne uităm la televizor şi vedem că afară stadioanele sunt pline. Noi vrem să îi copiem pe cei din Vest, să jucăm în campionate foarte puternice, dar nu le copiem şi lucrurile pozitive. Există o frustrare a unui sportiv care nu se poate antrena două săptămâni, să stea izolat şi să iasă din formă sportivă. Cred că ar trebui să fim responsabili dacă vrem să revenim la normalitate şi să ne vaccinăm", a spus Marius Niculae.

Până în prezent, s-au alăturat campaniei prin realizarea unor clipuri de conştientizare a vaccinării Gabriela Szabo (atletism), Doina Melinte (atletism), Ana-Maria Popescu (scrimă), Victor Hănescu (tenis de câmp), Eva Tofalvi (biatlon), Robert Glinţă (nataţie), Bernadette Szocs (tenis de masă), Marian Drăgulescu (gimnastică), Florin Bratu (fotbal), Lucian Sânmărtean (fotbal), Marius Niculae (fotbal), Alexandru Gordaş (rugby), Tudor Boldor (rugby), Constantin Pristăviţa (rugby) şi Vasile Bălan (rugby), şi urmează să transmită mesaje similare în cadrul campaniei "Campioni pentru viaţă" Elisabeta Lipă (canotaj), Camelia Potec (nataţie), Elizabeta Samara, (tenis de masă), Daniela Dodean Monteiro (tenis de masă), Adina Diaconu (tenis de masă), Ovidiu Ionescu (tenis de masă), Gina Gogean, (gimnastică), Nicoleta Ancuţa Bodnar (canotaj), Simona Radiş (canotaj), Marius Vasile Cozmiuc (canotaj), Ciprian Tudosă (canotaj), Mihăiţă Vasile Ţigănescu (canotaj), Mugurel Vasile Semciuc (canotaj), Ştefan Constantin Berariu (canotaj), Cosmin Pascari (canotaj), Bogdan Lobonţ (fotbal), Simona Amânar (gimnastică), Adrian Şulcă (judo) şi Loredana Ohâi (judo).

Promovarea campaniei se va derula în întregime cu titlu gratuit, atât din partea sportivilor, cât şi a platformelor media care se vor alătura acestui demers.