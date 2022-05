Zeci de curţi de gospodării inundate în comunele Spermezeu şi Căianu Mic, după o ploaie torenţială

Primarul comunei Spermezeu, Sorin Hognogi, a precizat marţi, pentru AGERPRES, că încă se mai lucrează la decolmatarea podeţelor de pe drumul judeţean 171 şi la îndepărtarea mâlului."Noi nu avem gospodării inundate, la Spermezeu nu a ajuns în gospodării, doar pe DJ 171 şi s-au înfundat trei pâraie care dau în drumul judeţean, le-a spălat, şi un alt pârâu în localitatea Dobricel. S-au înfundat podeţele şi au ieşit pâraiele mari, toate trec pe sub DJ 171, sunt podeţe tubulare de 1.000 şi s-au înfundat şi a ieşit apa în drumul judeţean şi pe strada Peşterii, plus un pârâu în localitatea Dobricel. Nu a fost blocată circulaţia, poate 5-10 minute, nimic mai mult, după care am intervenit cu un buldoexcavator, am dat la o parte crengi, copaci, mâl, ce a fost acolo. Încă mai lucrăm, pentru că avem de decolmatat, având în vedere că a venit de pe o vale şi a adus câteva maşini de balastru şi s-au colmatat şanţurile de lângă drumul judeţean", a explicat Hognogi.În comuna Căianu Mic, singura localitate afectată a fost satul Dobric, unde apa a pătruns în curţile a aproximativ 45 de gospodării şi ale unor lăcaşe de cult şi unităţi de învăţământ."Apa a venit de pe coastă. S-a retras apa, acum curăţăm ce a rămas, mai desfundăm şanţurile. Au fost afectate drumuri agricole vicinale şi o stradă asfaltată, pe o lungime de 150 de metri, unde s-a rupt asfaltul. Sunt vreo 45 de gospodării în care a intrat apa în curte, dar nu a intrat apa în case. În afară de gospodării, pe aici, prin centru, în Dobric, mai sunt biserica penticostală, mănăstirea, şcoala şi grădiniţa - a intrat apa în toate curţile, dar, la fel, s-a retras, a mai rămas mâl, noroi", a declarat, pentru AGERPRES, primarul din Căianu Mic, Paul Ştir.