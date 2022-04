Zelenski, discuție cu directorul FMI: se discută reconstruția Ucrainei, după război

Preşeditele ucrainean, Volodimir Zekenski, a discutat, duminică, cu directorul Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, despre asigurarea stabilităţii financiare a ţării şi despre reconstrucţia postbelică.

Thank you @ZelenskyyUA for the very good call today. Continued economic support by Ukraine’s partners is essential to lay the foundations for rebuilding a modern competitive #Ukraine. https://t.co/QqCchEollS