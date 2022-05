Zelenski, gest simbolic, înaintea zilei de 9 Mai: l-a decorat pe cățelul Patron, cel care descoperă bombele rușilor/ Video

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a onorat pe cel mai faimos câine al ţării, Patron, pentru dăruirea sa.

Patron, un Jack Russell Terrier, a devenit o figură naţională de la invazia rusă pentru munca sa cu echipele de eliminare a minelor din oraşul Cernigău. El este creditat că a descoperit aproximativ 150 de muniţii ca parte dintr-o echipă care lucrează pentru Serviciul de Stat de Urgenţă.



Zelenski i-a înmânat lui Patron şi proprietarului său, Mihailo Iliev, premiul de stat "Pentru servicii dedicate” în cadrul unei întâlniri cu premierul canadian Justin Trudeau. Echipa de deminare de la Cernigău a folosit tehnologia canadiană în activitatea sa.



La ceremonia de duminică, Trudeau a părut să-şi caute buzunarele după bunătăţi -- dar fără succes, scrie CNN.



La apariţiile anterioare în presă, Patron pare să nu fi fost impresionat de atenţia pe care a generat-o munca sa.

Patron the dog, the legend of this war, got his presidential award today, too. How cute is that!#dogsofukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/HUsimtKWdz