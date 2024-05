Zelenski, mesaj special de Ziua Națională a Iei 'Vishivanka': 'O uniformă pentru toți cei care apără umanitatea'

Ucraina sărbătorește Ziua Iei Naționale 'Vishivanka' - „Вышиванка”. În cea de-a treia zi de joi a lunii mai, în Ucraina este sărbătorită Ziua Iei Naționale. Președintele Volodimir Zelenski i-a felicitat pe ucraineni cu această sărbătoare și a transmis un mesaj special.

„Vizibilă sau invizibilă, ea se află întotdeauna sub pixelul unui apărător, sub uniforma unui salvator, sub haina unui medic, sub jacheta unui inginer de forță, a unui voluntar, a unui profesor sau a oricărei persoane care deține apărarea.

Copiii noștri o cunosc încă din copilărie. Ea reprezintă unitatea tuturor generațiilor de ucraineni de-a lungul secolelor. Modelul său este unic, deoarece este brodat de propriile noastre acțiuni pe o pânză a valorilor noastre.

De-a lungul anilor de rezistență la agresiune, a devenit o uniformă informală pentru toți cei care apără umanitatea, libertatea și dreptul la autoidentitate.

La mulți ani de Ziua Vishivanka Ucrainei, tuturor ucrainenilor și prietenilor Ucrainei!“, este mesajul transmis de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Ucraina sărbătorește Ziua Iei Naționale 'Vishivanka'

Istoria Zilei Naționale a Iei - „вышиванка” a început în 2006, când o studentă al Facultății de Istorie, Științe Politice și Relații Internaționale a Universității din Cernăuți, „Iurii Fedkovici”, Lesea Voroniuk, a venit cu o astfel de inițiativă. Cu fiecare an, sărbătoarea a devenit din ce în ce mai populară. Scopul principal al acesteia este de a păstra tradițiile populare originale.

„Вышиванка”este un cod unic, specific ucrainenilor, cu amulete și semne brodate pe ea, iar neamul ucrainean este parte a rădăcinii din care ia naștere Ucraina. O cămașă brodată este considerată un talisman care apără de toate cele rele ce ți se pot întâmpla în viață. „Вышиванка” simbolizează dragostea de familie, credința și memoria neamului, scrie Canal 24.