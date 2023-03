Zelenski vorbește despre vizita premierului nipon la Kiev / Ucraina, aniversări ale primelor bătălii victorioase din război

„Astăzi, oaspetele ţării noastre, prim-ministrul Japoniei, Kishida, şi-a început vizita în Ucraina cu o vizită la Bucea. Pentru a onora memoria tuturor celor ale căror vieţi au fost luate de teroarea rusă. Domnul Kishida a vizitat Zidul Amintirii din Kiev, de lângă Catedrala Sfântul Mihail, şi i-a onorat pe luptătorii noştri care au murit pentru Ucraina. Şi este foarte important atunci când liderii globali dau dovadă de curaj vizitând Ucraina, în ciuda tuturor riscurilor, şi arată respect - respect pentru poporul nostru care luptă nu numai pentru ţara sa, pentru independenţa Ucrainei, ci şi pentru păstrarea şi funcţionarea regulilor civilizaţiei şi a vieţii civilizate în lume”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida honors fallen defenders of Ukraine by laying flowers at the Memory Wall of the Fallen near the Mykhailo Golden-Domed Monastery in Kyiv during his visit to Ukraine on March 21.

