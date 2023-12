Zeljko Kopic, prezentat oficial la Dinamo: Nu sunt magician / Ce spune administratorul special Andrei Nicolescu despre alegerea croatului

Noul antrenor al echipei Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că nu este magician, dar îi poate asigura pe fanii dinamovişti că va da totul pentru a readuce succesul la formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare şi pentru a reuşi menţinerea în Superligă.

"De la prima discuţie cu conducerea a fost foarte important că am simţit energia şi determinarea. Este o enormă responsabilitate, cel mai important lucru este să schimb ceva în bine cât mai repede. Acum depinde de mine să dau totul, energia şi cunoştinţele mele, în sprijinul acestei echipe. Am văzut câteva meciuri în câteva zile, dar e diferit când vii aici şi lucrezi cu echipa. Dinamo nu înseamnă doar poziţia din clasament, este un privilegiu să antrenezi o echipă de acest fel. Am avut două situaţii de acest gen (n.r. - echipe aflate pe ultimele locuri) şi am reuşit să ajungem la mijlocul clasamentului, aşa că voi încerca să dau aceeaşi energie şi să fac şi cu Dinamo la fel. Simt ce înseamnă Dinamo pentru oameni şi sper să readucem succesul aici. Trebuie să văd situaţia în vestiar, să pregătesc primul meci (n.r. - cu Sepsi, luni seară), nu am prea mult timp să schimb ceva. Nu este uşor să ai 11 meciuri fără victorie, dar vreau să încerc să schimb în bine mentalul jucătorilor. Dacă nu crezi în tine, nu poţi lucra ca antrenor. Nu sunt magician, dar pot asigura fanii că pentru mine este important să menţinem Dinamo în Superliga. Jucătorii trebuie să înţeleagă şi trebuie să le insuflu din ADN-ul acestui club de tradiţie", a spus Kopic.

Administratorul special Andrei Nicolescu a declarat că noul antrenor poate duce Dinamo la nivelul următor: "Am ales un antrenor pentru ca din acest moment, de unde Ovidiu Burcă a dus acest club, să fim capabili să trecem la nivelul următor. După o analiză atentă, este opţiunea care prezintă cele mai puţine riscuri. Recunoaştem că riscul pe care ni l--am asumat este că Zeljko poate nu cunoaşte campionatul românesc. Dar atâtta timp cât livrezi performanţă, te poţi descurca oriunde. Faptul că Mister a trecut şi pe la academie şi apoi la prima echipă de la Dinamo Zagreb dovedeşte că are spirit de luptător, aşa cum au croaţii. Acest risc asumat, referitor la faptul că nu cunoaşte campionatul României, este cel mai mic risc în acest moment. Lista antrenorilor români a fost un pic mai scurtă, mai ales că există obiceiul să aibă un pedigree dinamovist".

El a mai spus că nu s-a reuşit să se discute cu Liviiu Ciobotariu, un alt nume de antrenor vehiculat pentru a prelua Dinamo. Sper că se anunţă o revoluţie a rezultatelor la Dinamo.

