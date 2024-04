Zgârie-norii din Texas se întunecă, după prăbușirea în masă a păsărilor migratoare

Aproximativ două miliarde de păsări zboară prin Texas primăvara - iar clădirile iluminate reprezintă un risc mortal. Stingerea luminilor pe timp de noapte ar putea salva nenumărate coliziuni fatale, scrie bbc.com.

Era o dimineață cețoasă de joi când supraveghetorul serviciilor pentru animale Josh Henderson a primit vestea unei mortalități în masă. Pe 4 mai 2017, 395 de păsări migratoare au murit după ce s-au izbit de un turn de birouri din Galveston, Texas.

"A fost impresionant și tragic", spune Henderson, care este acum director executiv al Humane Society din Galveston.

Cele mai multe dintre ele erau urzici: păsări mici, strălucitoare și colorate, care sunt deosebit de abundente în Texas. Acestea se aflau în migrația de primăvară, o călătorie epică care le duce de la locurile de iernat, la sud de Mexic, până la locurile de cuibărit, la nord de Canada, potrivit National Audubon Society, un grup de conservare a păsărilor cu sediul în SUA.

Pentru păsări, Texasul este un stat de trecere majoră: aproximativ două miliarde de păsări, sau una din trei păsări care migrează prin SUA, trece prin statul Lone Star în primăvară. Acesta este situat la convergența a două căi de migrație majore - rutele largi nord-sud pe care multe specii de păsări diferite le folosesc pentru a migra. Atât Calea de migrație a Americilor Centrale, care se întinde de la Arctica canadiană până la extremitatea sudică a Argentinei, cât și Calea de migrație a Mississippiului, foarte îndrăgită de păsările acvatice migratoare, trec prin Texas.

De-a lungul traseului, pericolele abundă - inclusiv luminile strălucitoare ale orașelor. Deși coliziunea de la Galveston a fost un exemplu deosebit de dramatic, ciocnirea păsărilor de clădiri este un fenomen obișnuit. În fiecare an, se crede că între 365 de milioane și un miliard de păsări sunt ucise în coliziuni cu clădiri în SUA. Riscul crește atunci când păsările migrează și trec prin orașe în număr mare.

Mai mult de jumătate din aceste coliziuni fatale se întâmplă de fapt cu clădiri joase, cum ar fi casele oamenilor. Este posibil ca păsările să se ciocnească cu acestea în număr mic pentru fiecare clădire în parte, dar se adună, deoarece casele sunt atât de răspândite. Cu toate acestea, după cum arată cazul Galveston și prăbușirile în masă ale păsărilor în alte orașe din SUA, clădirile mari și luminate, cum ar fi zgârie-norii, centrele de convenții și blocurile de birouri, pot reprezenta o amenințare disproporționată, ucigând sute de păsări deodată, din cauza dimensiunii uriașe a fiecărei clădiri. În octombrie 2023, aproape 1.000 de păsări au murit într-o singură noapte, în timpul migrației de toamnă, după ce au lovit un centru de convenții de pe malul unui lac din Chicago.

Scena coliziunii în masă din Galveston a fost un zgârie-nori de 23 de etaje numit One Moody Plaza. Cea mai înaltă clădire din centrul orașului Galveston folosea patru reflectoare de colț îndreptate direct spre cer și un halou verde strălucitor de lumini LED în jurul vârfului turnului.

"Puteai să te afli la șapte mile în largul mării într-o barcă și primul lucru pe care îl vedeai era lumina verde", a declarat Henderson pentru BBC Future Planet.

Nu spre deosebire de personajul principal din " Marele Gatsby" al lui F. Scott Fitzgerald, păsările păreau să fie atrase în mod fatal de această lumină verde seducătoare.

Influența luminii artificiale din spațiile urbane este un fenomen bine cunoscut în rândul păsărilor, dar încă nu este pe deplin înțeles. Păsările tind să migreze noaptea și folosesc stelele pentru a se orienta. Ziua, ele folosesc poziția Soarelui pentru a se orienta. În timpul migrației nocturne, ele sunt adesea văzute adunându-se în jurul ferestrelor și structurilor iluminate sau ciocnindu-se de acestea, sau adunându-se în jurul fasciculelor de viață proiectate. Strălucirea artificială a orașelor pare, de asemenea, să le atragă pentru popasuri. Una dintre explicații este că, în general, zboară spre sursele de lumină, dar și că lumina artificială îi derutează, îi prinde în capcană și îi dezorientează.

"Fiecare tragedie este o oportunitate de a educa", spune Henderson. El a sortat și a identificat cadavrele păsărilor decedate, care au fost apoi introduse în colecțiile de istorie naturală de la Texas A&M University și Louisiana State University. Echipa lui Henderson a reușit să salveze și să reabiliteze trei păsări.

"S-a stabilit că este posibil ca iluminarea clădirii să fi jucat un rol în atragerea și deranjarea păsărilor în timpul furtunii", spune Scott Campbell, vicepreședinte senior al comunicării corporative la American National. "Nu am luat incidentul cu ușurință".

Accidentul a determinat Houston Audubon, o organizație de conservare a păsărilor, și American National Insurance Company, care ocupă clădirea, să ia măsuri și să elaboreze împreună un răspuns bazat pe știință.

Măsuri pentru salvarea păsărilor migratoare

La momentul respectiv, mai multe campanii existente și de succes în SUA și Canada încurajau proprietarii de clădiri, dezvoltatorii și întreprinderile să stingă iluminatul neesențial pentru a ajuta păsările călătoare. Una dintre acestea a fost programulFLAP ( Fatal Light Awareness Programme ) din Toronto. Societatea Națională Audubon a organizat, de asemenea, campanii Lights Out în mai multe orașe și state, care încurajau întreprinderile și persoanele fizice să stingă luminile exterioare inutile pe timp de noapte.

American National Insurance a implementat - și încă mai urmează - o politică de stingere a spoturilor exterioare ale clădirii și a luminilor interioare pe timp de noapte în timpul sezonului migrator de primăvară și toamnă, spune Campbell. După evenimentul coliziunii, American National Insurance Company a încheiat un parteneriat cu Societatea Audubon din Houston pentru a organiza ateliere de lucru în Galveston pentru a educa comunitatea cu privire la modelele de păsări migratoare din porțiunea de coastă a Golfului Texas.

La scurt timp după aceea, în zona Houston s-a format primul program Lights Out for Birds, care s-a extins acum în efortul "Lights Out, Texas!" la nivel de stat, împreună cu Audubon Texas.

Prăbușirea în masă a păsărilor din 2017 a fost singurul eveniment de coliziune la clădirea One Moody, a adăugat Campbell.

Cam în aceeași perioadă cu prăbușirea păsărilor din Galveston, Cornell Lab of Ornithology a dezvoltat o modalitate de a prognoza migrația păsărilor în anumite perioade și locații, cu ajutorul radarului. Hărțile de prognoză a migrației BirdCast rezultate sunt accesibile în mod gratuit. Harta lor de migrație în direct permite oricui să verifice câte păsări migrează acum și unde, precum și câte se preconizează că vor trece în viitorul apropiat. Pentru o noapte din octombrie, au înregistrat o "noapte cu un miliard de păsări", în care acest număr sau mai multe păsări au trecut într-o singură noapte.

În 2020, Cornell, Houston Audubon și o serie de alte organizații și-au unit forțele pentru a demara campania "Lights Out, Texas!", care încurajează proprietarii de clădiri, dezvoltatorii și întreprinderile să stingă iluminatul neesențial de la ora 23:00 la 6:00 în fiecare noapte, în timpul migrației de primăvară și de toamnă. Programată pentru perioada martie-iunie ( migrația de primăvară ) și august-noiembrie (migrația de toamnă), campania își propune să contribuie la crearea unei treceri sigure pentru păsările care migrează pe timp de noapte. De atunci, Lights Out Texas a luat amploare în fiecare oraș important din Texas. Statul este considerat un loc deosebit de important pentru această campanie, având în vedere poziția sa de punct fierbinte al migrației masive a păsărilor.

"Texasul este un loc în care vrem să ne asigurăm că trecerea este cât mai ușoară și mai sigură posibil", spune Andrew Farnsworth, ecologist de migrație la Cornell Lab of Ornithology. Comunitatea de păsări care migrează prin Texas este formată din păsări cântătoare mai mici, spune el, inclusiv o diversitate de sturzări și vrăbii. În opinia sa, acestea sunt păsările care beneficiază cel mai mult de efortul Lights Out în Texas, deoarece acest stat se află pe ruta lor.

Aproximativ 24 de comunități din Texas s-au angajat să urmeze recomandările Lights Out

Primele date colectate sugerează că Lights Out este eficient, spune Chloe Saucedo Crumley, managerul pentru afaceri publice și angajament la Audubon Texas. După ce au urmărit timp de 20 de ani prăbușirile de păsări la uriașul McCormick Place din Chicago, cercetătorii au constatat o scădere de 60% a mortalității păsărilor atunci când luminile sunt stinse.

În Texas, având în vedere datele limitate și factorii incontrolabili ai studiului animalelor care călătoresc mii de kilometri, "este greu să atribui deja cauzalitate și corelație", spune Crumley. Între timp, observatori de păsări voluntari împrăștiați monitorizează modul în care păsările migratoare interacționează cu junglele de asfalt din orașele texane. Mai mult de 3.600 de păsări individuale reprezentând 127 de specii au fost identificate de voluntari ca fiind în coliziune cu clădirile începând cu anul 2020. Cercetătorii de la organizația nonprofit Defenders of Wildlife au generat o hartă termică care identifică clădirile care au avut cele mai multe coliziuni.

Chicago, Houston, Dallas, New York și Atlanta sunt orașele în care amenințarea pentru păsările migratoare este cea mai mare, în ceea ce privește poluarea luminoasă, spune Farnsworth. Toate aceste orașe mențin o campanie Lights Out, potrivit înregistrărilor Audobon.

Protejarea păsărilor este vitală atât pentru ele însele, cât și pentru ecosistemul mai larg, spune Farnsworth. "Întregul eufemism "canarul în colivie" este adevărat. Păsările sunt buni bioindicatori și proxies pentru sănătatea ecosistemului", spune el. "În plus, păsările arată foarte bine, sună foarte bine și au comportamente foarte interesante".

Cu toate acestea, protejarea speciilor care se deplasează prezintă provocări speciale pentru cercetători și conservaționiști, în comparație cu protejarea unei populații rezidente, subliniază Farnsworth. Păsările migratoare pot călători mii de kilometri, traversând și oprindu-se în multe habitate diferite, trecând granițe și zburând prin orașe - care continuă să se extindă în întreaga lume, iar expansiunea urbană înlocuiește și fragmentează habitatele păsărilor.

Farnsworth sugerează că, având în vedere această imagine complexă, nu există o singură soluție pentru a ajuta păsările migratoare. În schimb, în opinia sa, sensibilizarea, empatia și aplicarea eficientă a legii sunt esențiale pentru a le menține în siguranță și a evita coliziunile. "Trebuie să ne păstrăm legătura cu natura prin ochi, urechi, nas, orice - și să folosim simțurile pentru a experimenta miezul tuturor acestor cercetări și observații."