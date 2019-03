Zinedine Zidane ar putea să se întoarcă la Real Madrid din vară. Decizia a fost luată după eşecul umilitor cu Ajax

Florentino Perez este decis să-l readucă pe Zinedine Zidane la Real Madrid. După eşecurile din acest sezon, de pe toate planurile, şeful spaniolilor vrea ca prin această mişcare să formeze o nouă eră, pe termen lung, informează Mediafax.

Ipoteza a fost lansată de televiziunea spaniolă La Sexta, care a aflat că Perez a vorbit deja cu Zidane, după eşecul umilitor cu Ajax din Liga Campionilor, iar totul ar urma să se facă din vară. I-ar fi transmis francezului că va avea mână liberă şi va fi lăsat să decidă în privinţa venirilor şi plecărilor.

Zidane a mai fost antrenorul Realului 2 ani şi jumătate (ianuarie 2016 – mai 2018), ajungând unul dintre cei mai titraţi tehnicieni din lume. A cucerit 9 trofee, dintre care 3 Ligi ale Campionilor consecutive, primul din istorie. Din vara anului trecut este liber de contract, deşi anunţa că nu vrea să stea prea mult pe tuşă. S-a vehiculat că este pe lista PSG-ului şi a naţionalei Franţei, dar discuţiile nu s-au concretizat.

Aceeaşi sursă anunţă că, dacă nu-l va convinge pe Zidane, Perez are o variantă de rezervă. Portughezul Jose Mourinho este următorul şi pare dispus să accepte revenirea. În urmă cu ceva timp făcea un anunţ care lăsa loc de interpretări. ”Dacă m-aş întoarce la o echipă pe care am pregătit-o în trecut? Dacă organizarea clubului, strategia şi ambiţia echipei mă conving, nu am probleme cu asta. Singurul club unde nu cred că mi-am dus treaba la bun sfârşit a fost Manchester United”, spunea Mourinho pentru BeIN Sports.