Zinedine Zidane, după revenirea la Real Madrid: 'Am gândit cu inima. Sunt bucuros să revin acasă'

Francezul Zinedine Zidane a afirmat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că revenirea la echipa de fotbal Real Madrid reprezintă "o provocare mult mai mare" decât în primul său mandat (2016-2018), dar a explicat că este "bine odihnit" şi cu "multă dorinţă" după nouă luni de pauză, informează AFP, informează Agerpres.

Citește și: Claudio Ranieri câștigă primul meci împotriva echipei Empoli, scor 2-1, în campionatul italian

"Este o zi specială pentru toată lumea, sunt foarte bucuros şi, este cel mai important lucru, sunt bucuros să revin acasă. Vreau să mă întorc la treabă şi să aduc echipa acolo unde merită să fie. Singurul lucru important pentru mine în acest moment este să reîncep munca. Sunt fericit să revin, dar nici nu am plecat foarte departe", a declarat zâmbitor Zidane.

"Am plecat de la echipă pentru că aveam nevoie, efectivul avea nevoie de o schimbare după ce câştigase tot şi nu doar cu mine. Sunt aici pentru că preşedintele Florentino Perez m-a contactat şi cum ţin mult la preşedinte şi la club, iată-mă. Cel mai important lucru, după nouă luni, este faptul că abia aştept să încep din nou să antrenez. Nu uit ce am câştigat, dar şi lucrurile mai puţin bune pe care le-am făcut. În sezonul trecut, am pierdut La Liga şi Cupa Regelui, chiar dacă am câştigat Liga Campionilor. Când am plecat, era momentul să plec. Trebuia o schimbare. Dar au trecut nouă luni, iar acum revin cu multă dorinţă", a adăugat tehnicianul francez.

"Dacă mă gândeam să fac un bilanţ al activităţii, nu reveneam la echipă. Dar nu am gândit aşa. Am gândit cu inima, care mi-a spus: 'te-ai odihnit bine acum, iar preşedintele şi Madridul te cheamă'. Singurul lucru care mă animă este că am dorinţă. Poate că în urmă cu trei, patru luni, nu aş fi revenit, dar acum este momentul în care îmi doresc acest lucru şi există această oportunitate să revin la club. Dar este o provocare mult mai mare, este a doua oară. Chiar am fost întrebat: 'dar nu-ţi asumi un risc prea mare?'. Dacă mă gândeam la asta nu reveneam. Dar este un al doilea proiect pentru mine, pentru club. Voi răspunde acestei provocări, pentru că îmi doresc, pentru că aveam nevoie să antrenez din nou", a precizat Zidane.

"Despre schimbări, posibile, vom vedea de mâine (marţi). Vreau să fiu cu jucătorii. Am urmărit tot sezonul, am venit aici la stadion. Jucătorii sunt primii care ştiu că este un an dificil. Nu poţi să faci întotdeauna lucrurile bine, să câştigi mereu. Fotbalul este şi aşa, iar uneori trebuie să accepţi schimbarea. Dar acum abia aştept să mă întâlnesc cu jucătorii şi să începem să muncim. Doar aşa vom fi din nou competitivi", a conchis Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane a fost numit luni seara pe banca tehnică a echipei Real Madrid înlocuindu-l pe argentinianul Santiago Solari, demis după rezultatele nesatisfăcătoare din ultimul timp, a anunţat gruparea madrilenă.

''Comitetul director a decis numirea lui Zinedine Zidane ca antrenor al echipei Real Madrid cu efect imediat, pentru perioada de final a acestui sezon şi pentru următoarele trei, până în iunie 2022'', s-a precizat într-un comunicat al clubului.

Tehnicianul francez revine astfel la echipa din capitala Spaniei la nouă luni după ce plecase prin demisie.

Real Madrid, locul 3 în La Liga, a pierdut într-un interval de şapte zile toate opţiunile la titlurile din acest sezon, cupă, campionat şi Liga Campionilor.

Zidane, 46 de ani, va fi al treilea antrenor al madrilenilor din acest sezon, după Julen Lopetegui, demis în octombrie, şi Santiago Solari.

În primul său mandat ca antrenor la Real Madrid (ianuarie 2016- mai 2018), Zidane a cucerit 9 trofee, printre care Liga Campionilor (3), Cupa Mondială a cluburilor (2), Supercupa Europei (2) şi un titlu naţional.