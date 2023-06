Ziua din săptămână în care se produc cele mai multe atacuri de cord mortale (studiu)

Cercetările au sugerat că atacurile de cord grave au mai multe șanse să apară luni decât oricând. Studiul a constatat că probabilitatea ca un atac de cord să apară într-o zi de luni a fost cu 13% mai mare decât se aștepta.

Medicii de la Belfast Health and Social Care Trust și de la Royal College of Surgeons din Irlanda au analizat datele de la 10.528 de pacienți din insula Irlanda – 7.112 în Republică și 3.416 în Irlanda de Nord. Aceștia au fost internați în spital între 2013 și 2018 cu cel mai grav tip de atac de cord – un infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST (STEMI) care are loc atunci când o arteră coronară majoră este complet blocată, scrie alephnews.ro.

Cercetătorii au descoperit o creștere a atacurilor de cord STEMI la începutul săptămânii de lucru, cu cele mai mari rate în zilele de luni. Au existat, de asemenea, rate mai mari decât cele așteptate într-o duminică, potrivit constatărilor prezentate la conferința British Cardiovascular Society (BCS) de la Manchester.

Studiile anterioare care sugerează că atacurile de cord sunt mai probabile în zilele de luni au evidențiat o asociere cu ritmul circadian – ciclul de somn sau de veghe al corpului.

Potrivit British Heart Foundation (BHF) există peste 30.000 de internari în spitale din cauza STEMI în fiecare an în Marea Britanie. Atacul necesită evaluare și tratament de urgență pentru a minimiza deteriorarea inimii, efectuată în mod normal cu angioplastie de urgență – o procedură de redeschidere a arterei coronare blocate.

Dr. Jack Laffan, cardiolog, care a condus cercetarea la Belfast Health and Social Care Trust, a declarat: „Am găsit o corelație statistică puternică între începutul săptămânii de lucru și incidența STEMI. Acest lucru a fost descris înainte, dar rămâne o curiozitate. Cauza este probabil multifactorială, totuși, pe baza a ceea ce știm din studiile anterioare, este rezonabil să presupunem un element circadian.”

Profesorul Sir Nilesh Samani, director medical la BHF, a declarat: „Cineva este internat la spital din cauza unui atac de cord care pune viața în pericol la fiecare cinci minute în Marea Britanie, așa că este vital ca cercetările să continue să facă lumină despre cum și de ce apar atacurile de cord.

„Acest studiu se adaugă la dovezi cu privire la momentul apariției atacurilor de cord deosebit de grave, dar acum trebuie să dezvăluim despre ce este vorba despre anumite zile ale săptămânii care le face mai probabile. Acest lucru ar putea ajuta medicii să înțeleagă mai bine această afecțiune mortală, astfel încât să putem salva mai multe vieți în viitor.”