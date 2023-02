Ziua în care Messi l-a depășit definitiv pe Cristiano Ronaldo/ FIFA anunță cei mai buni 11 jucători din lume

Fotbalistul argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain), câştigător al Cupei Mondiale cu echipa sa naţională, în decembrie, în Qatar, a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului trecut, în cadrul galei Premiile The Best FIFA, luni seara, la Paris.

Messi se afla până acum la egalitate cu portughezul Cristiano Ronaldo, dar acesta nu a mai reuşit să prindă ''unsprezecele'' mondial după un an cu numeroase probleme. Lusitanul a ratat pentru prima oară din 2006 nominalizarea.



Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Casemiro şi Karim Benzema au fost incluşi în premieră în echipa ideală, croatul Luka Modric este la a şasea prezenţă, fiind depăşit doar de Dani Alves (8), Andres Iniesta (9), Sergio Ramos (11), Ronaldo (15) şi Messi (16).



Kylian Mbappe, care a lipsit în 2020 şi 2021, a revenit în ''World XI'', în timp ce Erling Haaland a bifat a doua prezenţă consecutivă. Virgil van Dijk şi Kevin De Bruyne au reuşit a treia includere în echipa ideală a anului.



FIFA FIFPRO World 11: Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgia) - Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Munchen/Portugalia), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Maroc), Virgil van Dijk (Liverpool/Olanda) - Casemiro (Real Madrid/Manchester United/Brazilia), Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgia), Luka Modric (Real Madrid/Croaţia) - Karim Benzema (Real Madrid/Franţa), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City/Norvegia), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Franţa), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentina).



Pentru FIFPRO World 11 au votat exclusiv fotbaliştii profesionişti din toată lumea, prin intermediul unei platforme digitale (8 august 2021-18 decembrie 2022), alegând cei mai buni trei jucători, în opinia lor, în sezonul 2021/22, pe compartimente - portar, fundaş, mijlocaş, atacant.

Echipa ideală la fotbal feminin

Alexia Putellas, vedeta naţionalei feminine de fotbal a Spaniei şi a echipei FC Barcelona, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a sezonului trecut, luni seara, la Paris, în cadrul galei Premiilor The Best FIFA, organizată de Federaţia internaţională.



Putellas şi-a adjudecat trofeul pentru al doilea an consecutiv, fiind preferată de selecţionerii şi căpitanii echipelor naţionale, precum şi de jurnaliştii de specialitate din întreaga lume în faţa englezoaicei Beth Mead şi a americancei Alex Morgan, pentru performanţele realizate în perioada 7 august 2021 - 31 iulie 2022.



Putellas a reuşit să înscrie 34 de goluri în toate competiţiile în sezonul trecut.



Ea a avut un sezon 2021/22 de excepţie, în care a reuşit cu FC Barcelona eventul în Spania şi a jucat finala Ligii Campionilor.



Alexia Putellas a ajutat clubul să câştige toate cele 30 de partide de campionat şi a fost golgheterul Ligii Campionilor, cu 11 goluri. O accidentare la ligamentele încrucişate a împiedicat-o să joace la EURO 2022, însă a reuşit să devină prima jucătoare din naţionala Spaniei cu 100 de selecţii.

FIFPRO World 11: Christiane Endler (Olympique Lyon/Chile) - Lucy Bronze (Manchester City/FC Barcelona/Anglia), Mapi Leon (FC Barcelona/Spania), Wendie Renard (Olympique Lyon/Franţa), Leah Williamson (Arsenal/Anglia) - Lena Oberdorf (Wolfsburg/Germania), Alexia Putellas (FC Barcelona/Spania), Keira Walsh (Manchester City/FC Barcelona/Anglia) - Sam Kerr (Chelsea/Australia), Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave/SUA), Beth Mead (Arsenal/Anglia).



