Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, marcată la statuia din Zalău a liderului paşoptist Wesselenyi Miklos

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni a fost sărbătorită de comunitatea maghiară din Sălaj marţi la statuia din Zalău a liderului paşoptist Wesselenyi Miklos, prin depuneri de jerbe de flori, discursuri ale oficialităţilor şi un scurt moment artistic.

Marcarea zilei de 15 martie 1848, zi în care s-a declanşat Revoluţia Maghiară, a debutat printr-o slujbă la biserica reformată din zona centrală a oraşului, urmată de un marş cu torţe şi festivitatea de la monumentul lui Wesselenyi Miklos.

Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat prefectul judeţului, Dari Toma, care a citit mesajul premierului Nicolae Ciucă, reprezentantul Consulatului Maghiar la Cluj, Szoke Kristian, şi deputatul Seres Denes, preşedintele UDMR Sălaj. Cu acelaşi prilej, tineri maghiari au susţinut un scurt moment artistic.

"Ca de fiecare dată, şi în acest an am încercat să ne amintim cu respect de evenimentele din 1848, acea mişcare europeană care a dus la desfiinţarea relaţiilor feudale şi începutul epocii moderne. În această mare mişcare europeană, poporul maghiar a adus cea mai mare contribuţie de sânge pentru libertate, egalitate, fraternitate. Acest lucru merită respect şi aşa ca întotdeauna am fost şi am depus coroane de flori la statuia baronului Wesselenyi, un om al locului care a avut o contribuţie de seamă la evenimentele din 1848 şi ulterior, pentru desfiinţarea iobăgiei. A fost un eveniment plăcut, cu lume multă, cu tineret. Ne-a făcut mare plăcere că am reuşit să sărbătorim acest eveniment", a declarat, pentru AGERPRES, Seres Denes.