Zlatan Ibrahimovic este speriat de ideea retragerii: 'Încerc să amân linia de finiș'

Starul suedez Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei AC Milan, care în octombrie va împlini 41 de ani, a recunoscut, într-un interviu acordat ESPN, că este "puţin speriat" de ideea retragerii.

"Sunt aproape de linia de poartă. Sunt puţin speriat: dacă trebuie să mă opresc, ce să fac? Care ar fi următorul capitol? Cunosc diversele posibilităţi, aş putea face multe lucruri, dar nu ştiu dacă aş putea găsi în altă parte adrenalina pe care o am acum pe teren. Încerc să amân linia de finiş, jucând şi dând goluri. Evident ca să continui să joc trebuie să fiu bine fizic, trebuie să fiu capabil s-o fac, trebuie să pot să joc de plăcere. Nu are rost să joci dacă suferi prea mult, este mai bine să fii realist şi să-ţi spui: 'Este suficient'. Şi începi un nou capitol. Dacă te concentrezi însă pe asta, nu te concentrezi pe celelalte. În mintea mea nu e aşa ceva. Dacă m-aş gândi la retragere, n-aş fi în stare să-mi ajut coechipierii şi să mă ajut pe mine să fac ce vreau. Fotbaliştii urmează în fiecare zi acelaşi program, iar eu fac asta de 25 de ani. Eşti ca un soldat. Sunt aproape de această linie, dar încă n-a venit momentul", a declarat atacantul suedez.