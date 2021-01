Zonele în care au aselenizat misiunile Apollo vor fi protejate prin lege

Conservarea zonelor istorice în care au aselenizat astronauţii americani care au participat la misiunile Apollo va fi asigurată prin lege, conform unui articol publicat marţi de site-ul Space.com.

Statele Unite ale Americii au introdus prima lege din istorie care le obligă pe companiile americane dar şi pe oricare alte entităţi ce vor colabora cu NASA la noi misiuni pe Lună să nu se atingă de obiectele rămase în urmă după misiunile Apollo, care au dus primele echipaje umane pe Lună în urmă cu jumătate de secol, potrivit agerpres.ro.

Legea, denumită "One Small Step to Protect Human Heritage in Space Act" ("Legea un pas mic pentru protejarea moştenirii umane în spaţiu"), a intrat în vigoare de la 31 decembrie.

"Am susţinut de mult timp necesitatea protejării artefactelor provenite din misiunile Apollo, care sunt încărcate de valoare culturală, istorică şi ştiinţifică şi sunt importante nu doar pentru SUA, dar şi pentru întreaga omenire", a declarat Eddie Bernice Johnson, preşedintele Comisiei parlamentare americane pentru Ştiinţă, Spaţiu şi Tehnologie. "Este important ca NASA şi Statele Unite să deschidă drumul spre un comportament responsabil în spaţiu, iar această legislaţie pentru conservarea moştenirii umanităţii în spaţiu este, în sine, un mic pas în punerea în aplicare a acestui leadership", a adăugat el.

Noua lege impune pentru NASA să se asigure că viitoarele misiuni selenare pe care le va conduce vor respecta un set de "bune practici" şi recomandări formulate încă din 2011 "pentru protecţia şi conservarea valorii ştiinţifice şi istorice a artefactelor selenare aparţinând Guvernului SUA". Recomandările, care până la 31 decembrie nu erau obligatorii, se referă la traiectoriile pe care trebuie să se înscrie modulele spaţiale care coboară pe suprafaţa Lunii şi definesc "zone cu acces restricţionat" pentru a evita deranjarea (cu intenţie sau fără) a zonelor în care au aselenizat misiunile Apollo - şase astfel de misiuni au coborât până pe suprafaţa Lunii în perioada 1969 - 1972.

Companiile americane dar şi din alte ţări care doresc contracte, colaborări sau subvenţii pentru activităţi selenare desfăşurate independent sau în parteneriat cu NASA vor trebui să respecte această lege.

"Pe măsură ce ne pregătim să revenim pe Lună prin programul Artemis, NASA s-a exprimat clar că este nevoie ca acest program să fie unul sustenabil" şi să protejeze zonele selenare semnificative din punct de vedere istoric, a comentat administratorul NASA, Jim Bridenstine.

Noua lege se aplică unor companii şi iniţiative private precum Intuitive Machines, Astrobotic şi Masten Space Systems, care dispun de contracte în cadrul iniţiativei NASA Commercial Lunar Payload Services pentru a transporta echipamente ştiinţifice pe suprafaţa Lunii. Această lege se aplică şi celebrei companii SpaceX, dar şi companiilor Blue Origin şi Dynetics, care dezvoltă sisteme de aselenizare în cadrul programului Artemis.

Legea, ce a fost introdusă de senatorii Gary Peters şi Ted Cruz şi a trecut de Senat în iulie 2019, se aplică şi tuturor agenţiilor federale americane responsabile pentru emiterea de licenţe pentru activităţi în spaţiul cosmic şi nu doar în cazul NASA. Această lege îi permite administratorului NASA să ridice restricţiile privind accesul în zonele de aselenizare ale misiunilor Apollo, dacă motivele invocate pentru acest lucru vor fi legitime şi vor avea o semnificativă valoare istorică, arheologică, antropologică, ştiinţifică sau tehnologică.