Ședință cu ușile închise la Comisia de Apărare din Senat. Cele mai mari pericole pentru România discutate

Încet încet aflăm de ce președintele Klaus Iohannis a renunțat la discursul belicos anti-PSD și brusc i-a invitat pe social-democrați la guvernare pentru a a asigura o guvernare cu o majoritate parlamentare stabilă.

Senatorii din Comisia de Apărare a Senatului României se vor întâlni mâine într-o ședință cu ușile închise pentru a discuta pe marginea Raportului CSAT pe anul 2021: amenințările Rusiei la adresa României, atacurile cibernetice hibride și nu numai.

Acel raport in care se vorbeste de amenintarile rusiei din bazinul marii negre, despre acumularea de trupe la granita cu ucraina si despre posiblitatea unei invazii ruse in Ucraina. Acel raport care l-a determinat pe presedintele Iohannis ca la criza politica din septembre, dupa iesirea USR de la guvernare, sa caute o solutie stabila de guvernare in Romania. Si sa faca posibila o alianta politica intre PSD. PNL si UDMR, care sa se concretizeze intr-o noua coalitie de guvernare cu sustinere de peste 60% in parlament.

In raport se face referire la atacurile cibernetice asupra site-urilor institutiilor romane. Tot in raport sunt prezentate masurile luate de autoritatile romane, militare, de informatii cat si guvernamentale, pentru a face fata agresiunii crescande a Rusiei in estul flancului NATO, Sedinta va fi una secreta , data fiind natura informatiilor din raportul CSAT. Sedinta este luni la ora 17.00