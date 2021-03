Șerban Nicolae, propunere în favoarea băncilor

Fostul senator PSD Șerban Nicolae revine în prim plan susținându-și propunerea legislativă privind semnătura electronică. Acuzat de adversarii politici că face doar propuneri de politizare a justiției sau favorabile infractorilor, Șerban Nicolae arată că din aproape 150 de inițiative legislative pe care le-a semnat, doar trei au vizat organizarea justiției. După ce anul trecut a fost principala voce în susținerea intereselor HoReCa, grav afectate de restricțiile impuse de autorități, acum Șerban Nicolae pledează pentru interesele mediului de afaceri, în special ale băncilor, invocând chiar demersuri similare făcute de patronatul „Concordia”, condus de Steven Van Groningen, președintele Raiffeisen Bank.

”BLOCAJUL POLITRUCILOR PE SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

Din august 2019, Parlamentul României are pe rol propunerea mea legislativă privind „identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice”. Pe scurt, legea semnăturii electronice. Necesară și dorită, această reglementare a fost solicitată insistent de organisme patronale (ex. Confederația Patronală „CONCORDIA”). În acest sens, propunerea a fost gândită în beneficiul mediului de afaceri din România, al dinamizării raporturilor comerciale contractuale și al concurenței loiale, ca un act normativ unic, complex și complet, actualizat și armonizat cu legislația europeană în materie.

Deputatul Cătălin Drulă de la USR (actualul ministru al transporturilor) depusese, anterior inițiativei mele, un proiect care viza tot domeniul semnăturii electronice, propunere respinsă de Senat și trimisă Camerei Deputaților. Din respect pentru această inițiativă, i-am solicitat permisiunea de a prelua în proiectul meu aproape integral propunerea pe care o făcuse, bineînțeles, cu necesarele modificări, corelări și completări, text ce a reprezentat, la final, peste o treime din propunerea mea. I-am propus chiar ca noua propunere să o semnăm împreună. Proiect PSD-USR! A fost de acord că propunerea mea este mult mai bine articulată și completă pentru domeniul semnăturii electronice, a spus că împreună cu colegii săi o va susține, doar că i s-a interzis să semneze un proiect alături de mine. Chiar dacă viza o reglementare eminamente tehnică, atât de necesară mediului de afaceri din România!

Propunerea mea a trecut de Senat cu voturile tuturor grupurilor parlamentare și zace de un an la Camera Deputaților! Are raport de admitere de la Comisia juridică și mai are nevoie de doar două voturi! Unul la Comisia de comunicații și IT și votul final în plenul Camerei Deputaților. Dar nu se mișcă! Pur și simplu, deputații nu vor să voteze „legea lui Șerban Nicolae”!

Repet, o inițiativă privind reglementarea semnăturii electronice! Este foarte necesară și foarte așteptată de mediul de afaceri din România! Ar fi fost oxigen pentru perioadele de restricții de circulație și de prezență fizică la încheierea de contracte! Nu e nimic politic! Nu e o propunere „de dreapta” sau „de stânga”! Nu e despre justiție! Nu contează, dacă e propunerea lui Șerban Nicolae, atunci nu e bună!

Politicienii „de dreapta”, majoritatea bugetari 100%, se laudă cu lozinci privind digitalizarea, debirocratizarea, eliminarea ștampilei, eliminarea copiilor legalizate etc. Sunt idei foarte bune, cu condiția să-și poată revendica ei inițiativa. Dacă nu se poate, atunci propunerea se blochează. Și astfel, în România, mediul de afaceri, economia reală, bazată pe contracte comerciale, competiția și concurența, toate rămân în secolul XX. Ca să nu se voteze o „inițiativă Șerban Nicolae”... Probabil, și pentru că asta ar șoca electoratul „de dreapta”. Cum, Șerban Nicolae nu e ăla cu propuneri de politizare a justiției? Nu propune el „legi comuniste”? A propus Șerban Nicolae ceva în sprijinul economiei concurențiale și a mediului de afaceri? Toată propaganda urii și a manipulării s-ar cocoșa brusc... Am mai spus-o, din cele aproape 150 de inițiative legislative, doar trei au vizat domeniul organizări justiției. Majoritatea covârșitoare a fost alcătuită din propuneri legislative privind domeniile economic, fiscal și administrativ.

Proiectul meu, o transpunere a unei norme europene, Regulamentului 910/2014 (Regulamentul eIDAS), ar însemna o singură lege, completă și actualizată pentru domeniul semnăturii electronice în raporturile juridice de drept privat. Utilizatorii nu ar mai avea nevoie să caute în trei, patru sau chiar mai multe acte normative care reglementează părți din același domeniu, să le coreleze și să le aplice după cum ar înțelege fiecare. Tranzacțiile comerciale, relațiile contractuale, economia reală a crește exponențial în dinamică și eficiență. Mai ales în condițiile restricțiilor de circulație. Spre exemplu, obligate să-și actualizeze periodic bazele de date ale clienților persoane fizice, băncile au fost nevoite să-și dezvolte platforme on-line de comunicare cu aceștia, cu scanarea actelor de identitate, cu identificare facială etc., cu costuri mari, inutile și ne-economice. În plus, procedurile sunt destul de greoaie, dacă nu chiar imposibile majorității persoanelor vârstnice sau celor care nu sunt familiarizați cu utilizarea calculatorului ori nu au acces la internet.

Lansez o provocare! Pentru că nu cred în bunele intenții ale actualilor parlamentari din coaliția majoritară și pentru că nu-i cred capabili să-și depășească meschinele orgolii și frustrări politice, dar și pentru că pe cei mai mulți nu-i cred capabili să înțeleagă aspecte tehnice și procedurale, fac o propunere publică. Nu am pretenția drepturilor de autor, cu atât mai mult cu cât am amintit că e vorba de o transpunere de legislație europeană, de o adaptare și sistematizare legislativă și că m-am bazat într-o măsură importantă și pe contribuția unui deputat USR. Propun parlamentarilor care domină azi legislativul să ia proiectul meu, în forma în care a ieșit de la Comisia juridică a Camerei Deputaților, să-l rescrie, să-l depună ca inițiativă a lor și să-l treacă rapid prin Parlament. E foarte simplu. Apoi, își vor putea aroga meritul a fi reglat o rotiță tehnologică importantă a economiei moderne și vor aștepta recunoștință din partea companiilor furnizoare de utilități, a băncilor, a societăților de asigurări și a celor de leasing, dar și a tuturor antreprenorilor din economia reală a României!”, scrie fostul senator pe pagina sa de Facebook.