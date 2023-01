Șoc la Australian Open: tatăl lui Djokovic s-a afișat cu un steag al Rusiei, cu chipul lui Vladimir Putin/ Video

Tatăl marelui tenismen Novak Djokovic, Srdan Djokovic, a provocat stupoare la Australian Open. El s-a afișat cu un steag al Rusiei pe care apărea chipul lui Vladimir Putin.

Mai mult, Srdan Djokovic a dat un autograf pe un tricou cu litera ”Z”, un simbol al Rusiei în războiul din Ucraina.

„Un grup restrâns de oameni a afișat steaguri și simboluri nepotrivite și i-a amenințat pe agenții de securitate la finalul unui meci de miercuri seara. Fanii în cauză au fost evacuați.

Jucătorii și echipele lor au fost informați și li s-au reamintit politica de desfăşurare a evenimentului cu privire la steaguri și simboluri, pentru a evita orice situație care are potențialul de a perturba. Continuăm să lucrăm îndeaproape cu agențiile de securitate pentru aplicarea legii„, se anunţă într-un comunicat al Tennis Australia, anunţă dailymail.co.uk.

