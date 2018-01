'Revoluție' în televiziune: Derby-urile din Liga 1 vor fi transmise simultan de două televiziuni! Detaliu INCREDIBIL

LOOK TV şi LOOK Plus vor transmite simultan derby-urile din campionatul intern, în luna februarie, însă fiecare dintre echipele de comentatori va fi favorabilă uneia dintre echipe, acest experiment inedit având scopul de a aduce "un plus de culoare" meciurilor din cadrul Ligii 1 Betano. Comentatorii primului meci, Dinamo Bucureşti - CS U Cravoia, etapa 23, din 4 februarie, vor fi: Bogdan Pasăre şi Sorin Cârţu - PRO CS U Craiova pe LOOK Plus şi Doru Crăciun şi Cornel Ţălnar - PRO Dinamo Bucureşti pe LOOK TV .

"Într-un demers jurnalistic fără precent în transmisiunile sportive din România, LOOK TV şi LOOK Plus vor transmite derby-urile campionatului intern din primele 3 etape din februarie simultan pe cele două canale, cu comentarii diferite. Comentatorii LOOK TV şi LOOK Plus vor comenta altfel cele 3 meciuri. Aceştia vor comenta subiectiv, pe fiecare canal în parte, în favoarea uneia dintre cele două formaţii aflate în joc. Cele 3 meciuri care vor fi parte din acest experiment jurnalist sunt: Dinamo Bucureşti – CS U Craiova (etapa 23), din 4 februarie (ora 20.45), FCSB- CFR Cluj (etapa 24), din 10 februarie şi Dinamo Bucureşti – FCSB (etapa 25):, anunţă reprezentanţii postului.

Transmisiunile din cadrul acestui experiment vor avea următorul mecanism:

1. Meciul Dinamo Bucureşti – CS U Craiova va fi difuzat pe:

• LOOK TV cu un comentariu pentru suporterii echipei Dinamo Bucureşti

• LOOK Plus cu un comentariu pentru suporterii echipei CS U Craiova

2. Meciul FCSB – FR Cluj va fi difuzat pe:

• LOOK TV cu un comentariu pentru suporterii echipei CFR Cluj

• LOOK Plus cu un comentariu pentru suporterii echipei FCSB

3. Meciul Dinamo Bucureşti – FCSB va fi difuzat pe:

• LOOK TV cu un comentariu pentru suporterii echipei Dinamo Bucureştiî

• LOOK Plus cu un comentariu pentru suporterii echipei FCSB.

Comentatorii primului meci din acest experiment (Dinamo Bucureşti - CS U Cravoia, etapa 23, din 4 februarie) vor fi: Bogdan Pasăre şi Sorin Cârţu - PRO CS U Craiova pe LOOK Plus; Doru Crăciun şi Cornel Ţălnar - PRO Dinamo Bucureşti pe LOOK TV .

Astfel, la cele mai imporante meciuri ale lunii februarie, LOOK TV şi LOOK Plus renunţă deliberat la neutralitatea comentariilor şi oferă, în premieră, comentarii care să satisfacă pasiunile suporterilor înfocaţi.

"Comentatorii noştri vor deveni actori în acest experiment jurnalistic şi prin comentariile lor vor susţine printr-o manieră decentă una dintre cele două formaţii. Din dragoste pentru fotbal, aceştia se vor afla de partea suporterilor, încurajând pasiunea fanilor uneia dintre echipele de pe teren. Susţinem România. Ca în meciurile internaţionale. Practic, pentru cele trei derby-uri, comentatorii noştri vor folosi abordarea transmisunile de fotbal în care o echipă românească întâlneşte una din străinătate. Prin experimentului nostru vrem să aducem un plus de culoare meciurilor din cadrul Ligii 1 Betano. Să aducem suporterii mai aproape de echipele lor şi cu ajutorul acestor ,,comentarii altfel”", anunţă reprezentanţii televiziunii.

Având în vedere că meciurile din Liga 1 Betano pot fi urmărite pe mai multe canale şi platforme de televiziune, LOOK TV şi LOOK Plus îi îndeamnă pe suporteri să încerce această nouă experienţă de televiziune, anunță News.ro.