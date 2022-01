1 ianuarie, ziua monedei euro, înot în apă rece ca gheața, celebrarea clopotelor sau angajamentul față de o persoană dragă

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, conform agerpres.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.Încă din prima secundă a zilei de 1 ianuarie se celebrează Anul Nou, debutul următorului an calendaristic şi un nou început, moment marcat prin urări, petreceri, rugăciuni, dorinţe, planuri şi numeroase tradiţii şi obiceiuri locale. În prima zi a anului există, însă, şi sărbători mai puţin cunoscute.Moneda euroEuro, folosit de aproximativ 337,5 milioane de cetăţeni europeni, reprezintă un subiect constant de interes încă de la apariţia sa, în 1999, motiv pentru care i-a fost dedicată o zi, numită Euro Day, pentru a celebra introducerea acestei monede şi a-i aprofunda semnificaţia.La 15 şi 16 decembrie 1995, Consiliul European a adoptat denumirea de ''euro'' pentru moneda unică. La 1 ianuarie 1999, euro a devenit monedă oficială a 11 state membre ale Uniunii Europene, fiind introdus ca monedă virtuală pentru efectuarea de operaţiuni de plată care nu implicau bancnote şi monede, precum şi în scopuri contabile. La data de 1 ianuarie 2002, euro a fost introdus sub formă de bancnote şi monede în 12 ţări din Uniunea Europeană. În prezent, euro este moneda unică adoptată de 19 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, formând zona euro - Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Spania - şi se aşteaptă să fie introdus în mai multe ţări în viitorul apropiat.De Euro Day, însoţită de hashtag-ul #EuroDay, în special cetăţenii ţărilor care nu sunt în zona euro sunt încurajaţi să se informeze în legătură cu aceasta şi să se familiarizeze cu istoria, cultura şi tradiţiile specifice ţărilor care, deşi sunt unite prin aceeaşi monedă, îşi păstrează individualitatea.Angajamentul faţă de o persoană dragăLa 1 ianuarie, se sărbătoreşte şi Ziua Angajamentului (Commitment Day) luat faţă de o persoană dragă, sărbătorită pentru prima dată în 1960 ca o extensie a tradiţionalelor hotărâri de Anul Nou ("New Year's Resolutions"). Acest angajament se deosebeşte, însă, de "New Year's Resolutions" prin faptul că promisiunea nu este făcută faţă de propria persoană, ci faţă de cineva drag, fie că este vorba despre partenerul de viaţă, de copii, de unul sau ambii părinţi sau de cel mai bun prieten, potrivit daysoftheyear.com. Ziua Angajamentului este însoţită de hashtag-ul #CommitmentDay.Înot în apă rece ca gheaţaPolar Bear Plunge Day este celebrată la 1 ianuarie de mii de oameni care se scaldă sau înoată în apă rece ca gheaţa.Primul astfel de eveniment s-a desfăşurat oficial în Boston, Statele Unite, în anul 1904, iar în unele comunităţi a devenit deja tradiţie. Spre exemplu, în oraşul Vancouver din Canada clubul Polar Bear Swim, activ din 1920, organizează anual acest eveniment ce atrage chiar şi 2.000 de participanţi.În Ţările de Jos, în fiecare an începând din 1960, mii de persoane se adună pe plaja Scheveningen din Haga pentru a celebra "Nieuwjaarsduik" înotând în apele reci ca gheaţa ale Mării Nordului. Se estimează că pe tot teritoriul Ţărilor de Jos circa 30.000 de persoane iau parte în fiecare an la această tradiţie.Participanţii la unele dintre evenimentele organizate pe plan local cu ocazia Polar Bear Plunge Day (#PolarBearPlungeDay, #PolarBearSwimDay) au ocazia să se bucure, pe lângă distracţie şi călirea organismul prin senzaţii "reci", şi de ocazia de a contribui la campanii caritabile.Celebrarea clopotelorSunetul de clopot are una dintre cele mai diverse semnificaţii şi reprezintă o parte extrem de importantă a vieţii culturale în întreaga lume. În timp ce clopotele mari au vestit, de-a lungul istoriei, chiar până în ziua de azi, curgerea vremii, o chemare sau un îndemn, întâmplări tragice, pericole, sărbători religioase ori evenimente de mare importanţă, sunetul de clopoţel a devenit un semn al bucuriei, al sărbătorii sau, în unele culturi, al purificării şi al unui nou început.Ziua clopoţitului (Ring a Bell Day), sărbătorită la 1 ianuarie, celebrează importanţa culturală a clopotelor în vieţile noastre. Trăgând clopotul sau sunând din clopoţel în această zi, fondată în 2020 de National Bell Festival din Statele Unite, sunt celebrate comunitatea şi speranţa.În plus, această zi are şi un scop secundar, caritabil, acela de a ajuta la recondiţionarea clopotelor şi a clopotniţelor. Astfel, prin creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii proiectelor de restaurare a clopotelor, această zi specială contribuie la conservarea unui segment cultural deosebit de important.Pentru a celebra această zi, însoţită de hashtag-ul #RingaBellDay, nu trebuie decât să sunaţi dintr-un clopoţel... sau să trageţi un clopot. De asemenea, iniţiatorii acestei zile pun la dispoziţia publicului, pe site-ul www.bells.org, cursuri tematice, precum construirea unei mini-clopotniţe sau confecţionarea unui clopoţel, informaţii despre clopotele de mari dimensiuni şi despre cum se trag acestea, dar şi posibilitatea de a face donaţii în cadrul proiectelor de restaurare.Ianuarie, luna celebrării stilului de viaţă vegan şi a creativităţiiPe tot parcursul lunii ianuarie se celebrează şi Veganuary, o sărbătoare a stilului de viaţă vegan, adoptat de persoanele care nu consumă şi nu poartă produse de origine animală şi nici nu încurajează exploatarea acestora, din considerente ce variază de la compasiune faţă de necuvântătoare şi reducerea poluării până la îmbunătăţirea stării de sănătate.Această sărbătoare, însoţită de hashtag-ul #VeganuaryMonth şi lansată în Marea Britanie în anul 2014, încurajează populaţia să se informeze în legătură cu stilul de viaţă vegan şi să-l experimenteze cel puţin o lună pe an.Veganuary a inspirat şi susţinut peste o jumătate de milion de persoane să încerce stilul de viaţă vegan în campania din 2021, bucurându-se de participanţi din peste 200 de ţări şi teritorii, conform paginii de internet dedicate, veganuary.com, care conţine numeroase informaţii utile.Ianuarie este şi Luna Curăţării Computerului (Clean Up Your Computer Month). Fie că sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii profesionale, fie în interes personal, pentru navigarea pe reţelele sociale, jocuri video, stocarea şi accesarea fotografiilor, filmelor, şi muzicii, ori în alte scopuri, computerele au devenit ubicue în vieţile noastre. Însă, pentru a funcţiona la capacitate optimă şi evitarea unor surprize neplăcute, este necesară curăţarea lor internă, cel puţin o dată pe an. Şi ce moment mai bun pentru a celebra #CleanUpYourComputerMonth şi un nou început în viaţa computerului decât prima zi din an?Pentru aceasta, se recomandă eliminarea programelor şi fişierelor care nu sunt utilizate, ştergerea şi salvarea în unităţi externe ori în cloud a informaţiilor importante, actualizarea sistemelor de protecţie şi, în cazul în care acest lucru este posibil, curăţarea componentelor interne.Ianuarie a fost declarată şi Luna Internaţională a Creativităţii (#CreativityMonth). Astfel, pe tot parcursul lunii este celebrată creativitatea, atât în viaţa personală, cât şi în cea profesională, pentru a încuraja gândirea în afara normelor, a procedurilor consacrate şi a limitelor impuse - şi autoimpuse - în vederea găsirii, în orice domeniu, a unor soluţii inovatoare.