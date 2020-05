1 MAI în Franța - Macron îndeamnă la unitate iar Marine Le Pen sfidează carantina

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a făcut vineri, de Ziua Internaţională a Muncii, un apel la unitate, în timp ce lidera extremei drepte Marine Le Pen a sfidat carantina, a depus o coroană de flori la statuia Ioanei D'Arc din centrul Parisului şi l-a criticat totodată pe şeful statului francez pentru felul în care a gestionat pandemia de coronavirus, informează Reuters potrivit Agerpres.

Într-un mesaj video postat pe contul său de Twitter, menit să marcheze ziua de 1 mai, preşedintele Macron şi-a avertizat concetăţenii că sfârşitul izolării la nivel naţional, stabilit pentru 11 mai, va reprezenta doar primul pas. "11 mai nu va reprezenta trecerea la o viaţă normală. Vor exista mai multe faze, iar 11 mai va fi doar una dintre ele", a insistat şeful statului francez.Totodată, Macron a făcut apel la unitate şi şi-a exprimat convingerea că ţara va ieşi cu bine din această perioadă. "Gândul meu se îndreaptă astăzi la organizaţiile sindicale şi la lucrătorii din ţară care nu-şi pot desfăşura paradele tradiţionale. Există o dorinţă puternică de a regăsi acel 1 mai marcat de veselie, dar uneori şi de gâlceavă, care ne reprezintă ca naţiune. Dragii mei compatrioţi, vom regăsi acele zile de 1 mai!", a declarat Macron.Protestele tradiţionale de Ziua Internaţională a Muncii, când mii de oameni ies pe străzi în fiecare an în Franţa, au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus care a ucis peste 24.000 de oameni în această ţară cu 67 de milioane de locuitori. Sindicatele au organizat activităţi online şi le-au cerut oamenilor să facă gălăgie cu ajutorul tigăilor şi să agaţe bannere de balcoane pentru a marca această zi.Marine Le Pen, şefa Adunării Naţionale (fostul Front Naţional, de extremă dreaptă), partid care foloseşte imaginea Ioanei D'Arc ca simbol naţionalist, a sfidat carantina şi s-a dus să depună o coroană de flori în centrul Parisului la statuia aurită a Fecioarei din Orleans."N-am spus niciodată că am dubii în privinţa izolării. Am spus doar că izolarea totală reprezintă soluţia doar atunci când nu reuşim să prevenim epidemia. O încetare de succes a izolării se face cu teste pentru toată lumea, măşti pentru toată lumea şi mă opun deschiderii şcolilor înainte de luna septembrie", a declarat reporterilor Le Pen, care purta mască.Începând din 11 mai, şcolile se vor redeschide treptat, iar companiile îşi vor relua activităţile. Guvernul francez a declarat că este pregătit să încetinească sau să amâne ridicarea restricţiilor dacă se constată o creştere semnificativă a contagierilor.Parlamentarii opoziţiei şi unii experţi au contestat logica redeschiderii şcolilor, folosirea la scară largă a transportului public şi menţinerea unor măsuri severe care vor lovi domenii mai puţin afectate de virus. Semne de întrebare au apărut şi în legătură cu capacitatea guvernului de a atinge ţinta de 700.000 de teste pentru COVID-19 până la 11 mai.