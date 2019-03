10 lucruri despre Alexandru Mitriță pe site-ul oficial MLS

Alexandru Mitriță a jucat două meciuri oficiale în tricoul celor de la New York City și a fost suficient pentru a cuceri inimile americanilor, potrivit mediafax.

Pe stadionul Yankee, în partida cu DC United, scor 0-0, fostul căpitan al craiovenilor a fost integralist, dar nu a reușit încă să marcheze. "Fiecare atingere a mingii, felul în care s-a lansat de la mijlocul terenului spre careu și lovitura liberă, care a fost aproape de gol", au notat americanii pe site-ul mlssoccer.com, care au scris un articol cu scopul de a-l cunoaște mai bine pe românul care impresionează în MLS: "10 lucruri despre Alexandru Mitriță".

Jurnaliștii de peste Ocean îl compară pe Mitriță cu Sebastian Giovinco, atacantul italian de 32 de ani, care a evoluat la Toronto FC. "Românul Giovinco" îi spun americanii, care precizează că cei doi se aseamănă și la înălțime (1.67 m - Mitriță vs 1.64 m - Giovinco), dar și la abilitățile celor doi pe terenul de fotbal.

"Este un apelativ care se aude des, chiar și în vestiar", a spus portarul echipei New York City, Sean Johnson, care a continuat: "Are calități foarte asemănătoare cu Giovinco. Bineînțeles, Giovinco este un jucător special și Mitri chiar cred că are posibilitatea să își arate calitățile la un club ca aceste. Sperăm să facem totul pentru a-l ajuta să ajungă acolo unde trebuie să ajungă și, de asemenea, să ne ajute să ajungă clubul acolo unde trebuie să fie".

Antrenorul lui Mitriță însă, îl compară pe jucătorul român, cu un nume mare din fotbalul internațional. Tehnicianul Dome Torrent spune că Mitriță îi amintește de atacantul brazilian al Barcelonei, Philippe Coutinho.

"Mitriță poate juca foarte bine. Are calități să joace pe partea stângă, să fie număr 10, ba chiar și un 9 fals. A marcat multe goluri pentru Craiova. Cel mai important lucru pentru noi este că avem un jucător nou care are calitățile să joace alături de Maxi Moralez și acest tip de jucători", a spus Dome Torrent, antrenorul echipei New York City.

Asemănarea cu Giovinco a fost una bună pentru Mitriță, care a mărturisit: "Este unul dintre jucătorii mei preferați, Giovinco și Messi. Giovinco este favoritul meu, avem același stil, fotbalist scund cu un dribling bun și un șut bun".

Mitriță a vorbit și despre tatuajul lui, de pe gât: "Distrează-te pe teren". Acesta a fost sfatul pe care l-a primit Alexandru Mitriță de la Ilie Balaci, cu puțin timp înainte să moară.

"Am fost la o petrecere și stăteam la aceeași masă. Mi-a spus că am momente când nu mai sunt în meci și mi-a spus că atunci când el juca fotbal, el se distra pe teren. Asta trebuie să fac când joc, să mă distrez pe teren. Am apreciat mult aceste cuvinte și vor rămâne mereu în inima mea", a spus Mitriță, pentru nycfc.com

New York City este pe locul șase în clasamentul MLS, cu două puncte adunate după două etape jucate. Următorul meci va fi pe 17 martie, pe teren propriu, cu formația Los Angeles.

Alexandru Mitriță a fost convocat de selecționerul Cosmin Contra la echipa națională a României, pentru dubla cu Insulele Feroe și Suedia, din cadrul preliminariilor pentru EURO 2020.