11 decembrie 2022 a fost cea mai caldă zi de 11 decembrie din ultimii 69 de ani/ Prognoza pentru următoarele zile

Duminică s-a înregistrat cea mai caldă zi de 11 decembrie din ultimii 60 de ani din România, termometrul ajungând la 22 de grade Celsius la Oltenița.

Meda Andrei, meteorolog ANM, a vorbit la Digi 24 despre temperatura neobișnuit de caldă pentru această perioadă: „Un transport de aer deosebit de cald dinspre sud-vest, un aer cu caracteristici tropicale, o circulație mai puțin normală pentru această perioadă a determinat temperaturi foarte ridicate. Din datele de până acum, 21,2 de grade s-au înregistrat la Călărași, la Oltenția au fost 22 de grade, Fetești 20 de grade, iar la București 17 grade. În mod normal, acum ar trebui să avem temperaturi cuprinse cam între 0 ș 6 grade, cu aproape 4 sau 5 grade în București”.

În următoarele zile vremea se va răci brusc, după care, spre sfârșitul săptămânii, temperaturile vor crește din nou: „Săptămâna care urmează o să fie cu alternanțe de temperatură. Mâine, de exemplu, se va răci. Dacă astăzi răcirea s-a resimțit în interiorul arcului carpatic, mâine temperaturi foarte scăzute vor fi și în celelalte regiuni.

În București așteptăm 7-8 grade, față de 17 câte am avut astăzi. Din păcate, o să continue cam la fel aceste alternanțe de temperatură, pentru că dacă marți continuă răcirea și o să vorbim chiar de ger în estul Transilvaniei, adică temperaturi sub minus 10 grade, miercuri seară în mare parte din țară temperaturi sub minus 5 grade, după aceea se încălzește din nou. Miercuri nu simțit atât de bine, dar joi, temperaturile ar putea ajunge în partea de sud-est a țării, din nou la 10-12 grade, iar în restul țării cam între 5 și 9 grade, temperaturi mai mari decât normal. Vineri am putea ajunge chiar 15 grade prin vest și prin sud-est, iar în rest 7-11 grade. Așadar, dacă va merge acest scenariu, vineri vom avea, din nou, temperaturi peste normal pentru ca sfârșitul de săptămână să vină cu o nouă răcire“.

De Crăciun, temperaturile vor reveni la normal: „Deocamdată, estimările pentru perioada Crăciunului sunt cu temperaturi apropiate de ce ar trebui să avem în mod normal, adică între zero și 6-7 grade cu vreme stabilă, fără precedenții. Însă, până atunci mai sunt destul zile și, cu siguranță, în măsura în care se modifică ceva în estimări le vom anunța”, a mai precizat meteorologul Meda Andrei.