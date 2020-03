15.485 de burse şcolare vor fi acordate în Sectorul 4

15.485 de burse de peste 10 milioane de lei vor fi achitate de Primăria Sectorului 4 în semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020 către elevii care au obţinut performanţe la concursurile şcolare sau medii generale începând de la 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior.

"Din acest semestru, în toate unităţile de învăţământ din Sectorul 4, bursele şcolare sunt achitate lunar pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură - indiferent de forma de învăţământ - primar, gimnazial sau liceal. În plus, legea prevede două variante în care tipurile de bursă pot fi cumulate, astfel: bursele de performanţă, cele de merit sau cele de studiu pot fi cumulate cu bursele de ajutor social; bursele de studiu pot fi cumulate cu bursele de merit sau cu acelea de performanţă. Elevii şi părinţii acestora trebuie să opteze pentru varianta de cumul care le este mai convenabilă", potrivit unui comunicat al Primăriei sectorului 4.Cuantumul burselor de ajutor social acordate elevilor din sectorul 4 a crescut, fiind aproape dublu faţă de anul trecut (150 de lei/lună în prezent, faţă de 80 de lei/lună în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019.Cuantumul celorlalte tipuri de bursă a rămas neschimbat. Bursa de performanţă are un cuantum de 50 de lei/lună. Bursele de merit de tip "A" au valori de câte: 50 de lei/lună, pentru elevii care au obţinut medii cuprinse între 8,50 şi 8,99; 80 de lei/lună, pentru elevii care au obţinut medii cuprinse între 9,00 şi 9,49; 100 de lei/lună, pentru elevii care au obţinut medii cuprinse între 9,50 şi 9,99; 200 de lei/lună pentru elevii care au obţinut media 10.Bursele de merit de tip "B" sunt de câte: 50 de lei/lună - pentru elevi din învăţământul primar; 200 de lei/lună - pentru elevi de gimnaziu; 300 de lei/lună - pentru liceeni. Bursele de merit tip "C" au valoarea de câte 50 de lei/lună pentru elevi din învăţământul primar; 100 de lei/lună, pentru elevi de gimnaziu şi liceeni.Bursele de studiu sunt de 100 de lei/lună. Bursele de ajutor social ocazional - acordate, potrivit legii, o singură dată pe an - au cuantumul de 200 de lei."Încercăm să venim în sprijinul elevilor noştri şi al părinţilor lor, prin achitarea la timp către unităţile de învăţământ a sumelor necesare plăţii burselor, în condiţiile prevăzute de lege, în funcţie de limitele bugetare şi în acord cu actele administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 4. Am decis ca bursele - indiferent de tipul acestora - să fie achitate lunar din acest semestru, astfel încât să nu mai existe întâzieri şi, cu ajutorul responsabililor din unităţile de învăţământ, sper că nici erori în plata acestora", a declarat edilul sectorului 4, Daniel Băluţă, citat în comunicat.