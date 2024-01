20 de ţări au îmbogăţit cu milioane de dolari patrimoniul lui Trump când acesta era preşedinte

Patrimoniul fostului preşedinte republican Donald Trump a crescut cu 7,8 milioane de dolari primiţi de la 20 de ţări, între care China şi Arabia Saudită, în perioada în care acesta s-a aflat la Casa Albă, au afirmat joi parlamentari democraţi, denunţând o încălcare a Constituţiei SUA, relatează AFP.

Partidul Democrat a pierdut în urmă cu un an controlul Camerei Reprezentanţilor, chiar în timp ce o comisie parlamentară ancheta asupra unor eventuale încălcări ale clauzei constituţionale ce interzice funcţionarilor, miniştrilor şi preşedinţilor să primească "beneficii" - sub formă de cadouri sau bani - din partea unor guverne străine, fără acordul Congresului, potrivit Agerpres.

Potrivit raportului intitulat "Casa Albă de vânzare", realizat de minoritatea democrată din respectiva comisie şi dezvăluit de Washington Post, responsabili din 20 de ţări, între care se numără China, India, Turcia, Arabia Saudită, Qatar sau Republica Democrată Congo, au plătit în 2017 şi 2018 chirii şi facturi pentru patru proprietăţi din cele 500 de entităţi şi societăţi ale lui Donald Trump şi ale afacerii sale de familie Trump Organization.

"Ca preşedinte, Donald Trump a acceptat peste 7,8 milioane de dolari din partea unor state străine şi a conducătorilor acestora, între care regimurile cele mai infecte de pe planetă", subliniază autorii raportului, acuzându-l pe fostul lider de la Casa Albă (2017-2021) că o parte dintre aceşti bani "i-au trecut prin mână" chiar lui.Cele patru bunuri imobiliare vizate sunt birourile şi apartamentele din Trump Tower, un zgârie-nori emblematic de pe Fifth Avenue din Manhattan, şi alte proprietăţi hoteliere sau rezidenţiale din New York, Washington şi Las Vegas.Astfel, de exemplu, banca publică chineză ICBC, a închiriat birouri în Trump Tower, cheltuielile totale ale Beijingului în beneficiul patrimoniului imobiliar al fostului şef de stat ridicându-se la 5,5 milioane de dolari, conform raportului.Fostul preşedinte "a încălcat Constituţia prin faptul că societăţile sale au acceptat aceste plăţi fără consimţământul Congresului", denunţă democraţii preşedintelui Joe Biden, care va trebui probabil să-l înfrunte din nou pe rivalul său republican la scrutinul din noiembrie.Şi Arabia Saudită a plătit "cel puţin 615.422 dolari ca beneficii interzise către societăţile fostului preşedinte Trump când acesta se afla în funcţie".Omul de afaceri în vârstă de 77 de ani este, potrivit sondajelor, favorit în alegerile primare republicane pentru scrutinul prezidenţial. Alegerile primare încep pe 15 ianuarie. Magnatul, deja inculpat de patru ori în legătură cu fapte penale, se confruntă cu mai multe procese în acest an, iar în prezent compare deja, alături de fiii săi Donald Jr şi Eric, în faţa unei instanţe civile din New York pentru fraude financiare în care ar fi fost implicată Trump Organization.Întrebat la o conferinţă de presă obişnuită în legătură cu raportul parlamentarilor democraţi, purtătorul de cuvânt al diplomaţiei chineze Wang Webin a declarat că nu are "nicio informaţie pe acest subiect", adăugând că îi "sfătuieşte pe politicienii americani în cauză să nu mai atace China cu orice prilej".