20 de zboruri cu muncitori sezonieri romani sosesc in Marea Britanie

Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a declarat in exclusivitate luni la Digi24 ca un `numar consistent`de muncitori sezonieri romani urmeaza sa soseasca in perioada urmatoare in Marea Britanie, dar a precizat ca statul roman nu are nicio implicare in organizarea acestor transporturi. Pe de alta parte, ambasadorul se declara ingrijorat de conditiile oferite acestor muncitori, pe care ii sfatuieste sa se uite foarte atent la contracte. In acelasi timp, ambasadorul marturiseste că ii este `foarte teamă` ca, la sfarsitul perioadei de munca, sarcina repatrierii acestor cetateni va reveni statului roman.

`Din punct de vedere al dialogului oficial, o asemenea solicitare (de aducere la munca in Marea Britanie a unor cetateni romani) nu a existat la nivelul Ambasadei, si din cate stiu, nici la nivelul autoritatilor romane, deci ceea ce va urma in urmatoarele saptamani excede dialogul guvernamental, insa nu va ascund ca ma astept ca incepand cu aceasta saptamana sa existe un flux de muncitori, in special sezonieri, recrutati din Romania pe baze absolut private, de catre firme de recrutare. Am stiinta de faptul ca incepand cu aceasta saptamana vor exista, stiu eu pe surse neoficiale, 3 zboruri destul de consistente cu muncitori sezonieri, evaluarile fiind ca in urmatoarele saptamani vom avea cel putin vreo 20 de zboruri`, a declarat ambasadorul Dan Mihalache.

Intrebat daca este ingrijorat ca locurile in care ajung acesti cetateni ar putea sa nu fie conforme cu situatia sanitara in care ne aflam, ambasadorul Mihalache a raspuns: `Va mărturisesc ca da si i-am rugat pe colaboratorii mei, in special pe cei care reprezinta si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, sa verifice atat conditiile de transport, cat si conditiile sanitare, operatorii care fac acest lucru, desi nu avem capacitate de interventie intr-o chestiune care tine de relatia privata a cetatenilor respectivi cu angajatorii`. `Ceea ce le-as recomanda, insa, cetatenilor romani sunt doua lucruri: in primul rand sa se uite cu foarte mare atentie la contractele care stau la baza acestor munci sezoniere, din punct de vedere al validitatii lor, din punct de vedere al conditiillor de transport, din punct de vedere al eventualelor conditii de repatriere, din punct de vedere al conditiilor de cazare; iar al doilea lucru, le recomand sa nu raspunda cererii unor persoane fizice care n-au niciun fel de competente in a organiza acest schimb de forta de munca`, a mentionat ambasadorul.

Romanii sunt, se pare, salvarea fermierilor germani si britanici anul acesta. Confruntati cu o penurie de forta de munca in tarile lor, cultivatorii de legume si fructe cauta constant ajutor in tara noastra. La inceputul lunii aprilie, pe aeroportul de la Cluj, imaginile cu plecarea a sute de muncitori romani spre Germania, care s-au inghesuit, nerespectand regulile impuse de pandemia Coronavirus, au facut inconjurul lumii. Apoi, la cateva zile, presa britanica a relatat despre sosirea unor curse cu muncitori sezonieri romani. Se pare ca inca 15 zboruri catre cele doua tari sunt planificate din Bucuresti, Iasi si Cluj-Napoca pana la inceputul lunii mai.

Speranta Anghel