40% dintre companiile globale consideră că incertitudinea economică este cea mai mare barieră în calea transformării digitale

Peste jumătate (58%) din totalul operaţiunilor ce vizează recuperări de date (backup), derulate la nivel global, eşuează, iar 40% dintre organizaţii consideră că incertitudinea economică este cea mai mare barieră în calea transformării digitale, în următoarele 12 luni, relevă datele raportului Veeam Data Protection 2021, publicat joi.

În acelaşi timp, o treime din eşantionul de companii chestionate subliniază că au încetinit sau au oprit iniţiativele de transformare digitală, în ultimul an, potrivit agerpres.ro.

Conform cercetării, pentru 14% din datele companiilor nu se face deloc backup, iar 58% dintre aceste operaţiuni nu reuşesc şi lasă datele companiilor neprotejate şi imposibil de recuperat în cazul unei întreruperi cauzate de un atac cibernetic. În plus, 95% dintre organizaţii au raportat, în ultimul an, întreruperi neaşteptate în funcţionarea serverelor.

"Managerii responsabili de calitatea relaţiei cu clienţii (CXO) sunt conştienţi de necesitatea de a adopta o strategie care prioritizează cloud-ul şi de a schimba modul în care sunt furnizate serviciile IT-ul ca răspuns la accelerarea digitală cauzată de COVID-19. Multe companii au făcut deja acest lucru, 91% dintre acestea folosind mai mult serviciile cloud în primele luni ale pandemiei, iar majoritatea vor continua să facă acest lucru, 60% plănuind să adauge mai multe servicii cloud la strategia lor de furnizare a serviciilor IT", se arată în sondaj.

În privinţa transformărilor digitale ale activităţii, trei din zece manageri (30%) recunosc că astfel de iniţiative au încetinit sau chiar s-au oprit, în ultimele 12 luni, iar printre obstacolele care au stat în calea transformării se află: concentrarea echipelor IT pe menţinerea operaţiunilor în timpul pandemiei (53%), dependenţa de sistemele IT tradiţionale (51%) şi lipsa abilităţilor personalului IT pentru implementarea noilor tehnologii (49%).

Raportul Veeam Data Protection 2021 evidenţiază, totodată, o creştere rapidă a backup-ului bazat pe cloud, de la 29% în 2020, la 46% până în anul 2023.

De asemenea, 80% dintre organizaţii au raportat un "decalaj de disponibilitate" între cât de repede pot recupera aplicaţiile şi cât de repede au nevoie de acestea, în timp ce peste trei sferturi (76%) au menţionat că au un "decalaj de protecţie" între cât de frecvent fac backup şi cât de multe date îşi permit să piardă în urma unei întreruperi.

Aproape jumătate (46%) din totalul respondenţilor de la nivel global au spus că vor colabora cu un furnizor care oferă backup ca serviciu (BaaS) până în 2023, iar 51% intenţionează să adopte recuperarea în caz de dezastru ca serviciu (DRaaS), în acelaşi interval de timp.

Cercetarea Veeam a fost realizată pe un eşantion de 3.000 de factori de decizie în domeniul IT (pentru organizaţii cu mai mult de o mie de angajaţi) din 28 de ţări.

Veeam este lider în soluţiile backup care furnizează Cloud Data Management pentru peste 400.000 clienţi din întreaga lume, printre care HPE, NetApp, Cisco şi Lenovo.