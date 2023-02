43 de obiective din București și alte orașe din România vor fi luminate în portocaliu pentru Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului

Pentru al treilea an consecutiv, Asociaţia Magic, partener al The Union for International Cancer Control (UICC), iniţiatoarea World Cancer Day, contribuie la această mobilizare mondială, cu scopul de a atrage atenţia asupra problemelor cu care se confruntă copiii cu afecţiuni oncologice şi de a informa publicul despre impactul acestei boli în viaţa unei familii şi despre importanţa prevenţiei, anunță Agerpres.

Asociaţia Magic îşi propune, cu această ocazie, să colecteze şi să transmită mesaje de încurajare tuturor copiilor care se luptă cu cancerul.

Clădirile din Bucureşti ce vor fi luminate sunt: Arcul de Triumf, Primăria Municipiului Bucureşti, Teatrul Naţional I.L. Caragiale , Teatrul Odeon, Cercul Militar Naţional, CREART - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, Opera Naţională Bucureşti, Palatul Primăverii, Palatul Regal, Biblioteca Naţională a României, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Cercul Militar Naţional, Academia de Studii Economice Bucureşti, Muzeul Antipa, Turnul de Telecomunicaţii Speciale, Bucureşti Mall, Hotel Sheraton, Hotel Novotel, Hotel Hilton (Centrul Vechi), Hotel Triumf, Hotel Marmorosch, Sky Tower, Podul Mihai Bravu, Sala Palatului, Palatul Victoria - Guvernul României.

În Braşov, lumina portocalie va fi proiectată pe Primărie, Literele de pe Tâmpa, Casa Sfatului - Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, în Cluj - pe Casa de Cultură a Studenţilor "Lucian Blaga", UBA şi în Sibiu - pe Primărie şi Podul Minciunilor.

La Suceava, vor fi luminate în portocaliu Teatrul 'Mihai Vişniec', Spitalul Judeţean de Urgenţă "SF. Ioan cel Nou", Cetatea de Scaun a Sucevei, iar la Oradea - Palatul Episcopal, Primăria Oradea şi Podul Centenarului.

Primăria din Iaşi, Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, Spitalul Orăşenesc din Târgu Neamţ, Statuia lui Petrache Lupu şi Primăria Maglavit din judeţul Dolj sunt alte obiective luminate sâmbătă în portocaliu.

Cancerul este a doua cauză majoră de deces din lume şi cauza principală de deces în rândul copiilor şi adolescenţilor. 10 milioane de oameni mor, anual, de cancer - mai mult decât de HIV/SIDA, malarie şi tuberculoză, la un loc, arată sursa citată.

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului

În lume, se înregistrează anual aproximativ 300.000 de cazuri noi în rândul copiilor cu vârsta între 0 şi 19 ani. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că, până în 2035, numărul mondial de cazuri de cancer s-ar putea dubla şi aproximativ 40% din populaţia globului se va confrunta cu această boală, la un moment dat în viaţă.

Prin prevenţie, detectarea cancerului în fază incipientă şi tratament, ar putea fi salvate în fiecare an 3,7 milioane de vieţi - adulţi şi copii.

4 februarie, Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului, şi 15 februarie, Ziua Mondială a Copiilor Bolnavi de Cancer, sunt portavoci în campania împotriva cancerului, care reunesc în această luptă cercetători, medici, pacienţi, guverne, organizaţii non-guvernamentale şi mass-media, pentru a creşte gradul de conştientizare a acestui flagel, pentru a spori prevenţia şi pentru acces egal la diagnosticare şi tratament.

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului (World Cancer Day) a fost organizată pentru prima dată în lume în anul 2006. World Cancer Day este o iniţiativă a UICC şi mobilizează în fiecare an, pe 4 februarie, persoane fizice, instituţii şi organizaţii din întreaga lume pentru a atrage atenţia asupra bolii secolului - cancerul. Una dintre modalităţile de a transmite publicului larg mesajul de luptă împotriva cancerului este luminarea în portocaliu a clădirilor simbol din întreaga lume.

Asociaţia Magic, partener UICC

Din 2021, Asociaţia Magic a devenit partener UICC, punând astfel şi România pe harta mobilizării globale de World Cancer Day.

"Dacă sâmbătă seară, în drumurile voastre, vă iese-n cale vreo clădire îmbrăcată Magic în lumină portocalie - culoarea răsăritului şi-a apusului, a spiritualităţii şi a bărcilor de salvare -, faceţi-i o fotografie şi postaţi-o pe conturile voastre de socializare, cu #MakeTimeToCare #WorldCancerDay şi #AsociaţiaMagic, pentru a aduna laolaltă toată susţinerea şi speranţa pentru familiile care se luptă cu cancerul", a afirmat Andreea Nechita, preşedinte Asociaţia Magic, citată în comunicatul transmis, vineri, AGERPRES.

Mesaje de solidaritate se pot transmite şi pe reţelele de socializare, prin postarea fotografiei cu rama digitală dedicată care se poate descărca de pe https://asociatiamagic.ro/WorldCancerDay/.

Asociaţia Magic a debutat în 2014, cu taberele MagiCAMP, şi în prezent include 12 proiecte prin care sunt ajutaţi peste 10.000 de copii cu afecţiuni grave şi familiile lor, oferindu-le suport social şi emoţional, sprijin financiar şi material, prin implicarea a peste 2.000 de voluntari, zeci de mii de donatori, sute de parteneri şi sponsori.