5 februarie - Ziua ciocolatei Nutella, a meteorologilor, dar și ziua când îți duci copiii la bibliotecă

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, conform Agerpres.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.Ziua mondială a NutellaZiua mondială a Nutella este sărbătorită în fiecare an pe 5 februarie, o zi perfectă pentru ne bucura de gustul binecunoscutei creme dulci de alune, produsă de compania italiană Ferrero.#WorldNutellaDay a fost fondată de Sara Rosso, o bloggeriţă americană care locuieşte în Italia, şi a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2007. Sara Rosso iubeşte atât de mult Nutella încât a creat o pagină neoficială de fani numită World Nutella Day. Toţi iubitorii acestei creme dulci au început să sărbătorească Nutella împărtăşind imagini, idei, inspiraţii şi reţete pe reţelele de socializare: astfel, Ziua Mondială Nutella a devenit un fenomen global.

Dar Ferrero i-a cerut Sarei să nu mai folosească numele Nutella. Rosso a recunoscut că a pus în aplicare iniţiativa fără a cere acordul companiei. Este ciudat, totuşi - şi-a exprimat ea nedumerirea - că firma cu sediul în Piemont, Italia, preferă să pună capăt Zilei Mondiale Nutella decât să profite de popularitatea acesteia.



Problema a apărut în urma unei "proceduri de rutină în apărarea mărcilor comerciale, activată în urma utilizării necorespunzătoare a mărcii Nutella în cadrul paginii de fani", explică compania, care ulterior, după lămurire, a declarat că se consideră norocoasă să aibă un fan atât de devotat şi loial precum Sara Rosso. În 2015, Sara a transferat către Ferrero gestionarea paginii Zilei mondiale Nutella.



Ziua meteorologilor



Nu se ştie cine şi când a creat această zi, dar data marcării ei este aleasă cu precizie pentru a coincide cu aniversarea naşterii unuia dintre primii observatori ai vremii din Statele Unite, John Jeffries, la 5 februarie 1744.



Jeffries a făcut măsurători ale vremii începând cu anul 1774 şi le-a înregistrat în oraşul Boston, Massachusetts. El a făcut acest lucru în fiecare zi şi a contribuit la transformarea acestui lucru în ceva important.

Medic de profesie, John Jeffries a fost şi prima persoană care a efectuat primul zbor cu balonul, în 1784, deasupra oraşului Londra, cu scopul de a colecta date ştiinţifice privind vremea la altitudini mai mari. La fel ca Jeffries, există multe alte persoane care şi-au lăsat amprenta în domeniu de-a lungul anilor.

Ziua meteorologilor (#WeatherpersonsDay) celebrează atât ştiinţa meteorologiei, cât şi profesioniştii care lucrează în acest domeniu, muncind din greu pentru a prognoza şi raporta cu acurateţe vremea adesea imprevizibilă şi mereu schimbătoare, în fiecare zi a anului. Chiar şi cu atât de multe progrese tehnologice noi în acest domeniu, prognoza meteo este încă o activitate dificilă.



Ziua du-ţi copilul la bibliotecă



Bibliotecarele americane Nadine Lipman şi Caitlin Augusta sunt copreşedinţii iniţiativei #TakeYourChildToTheLibraryDay, gândită ca o modalitate distractivă de a sensibiliza comunitatea cu privire la bibliotecă şi la toate resursele şi evenimentele care au loc în biblioteci pe parcursul anului. Prima zi a fost sărbătorită în 2011, apoi s-a extins incluzând biblioteci din toate Statele Unite.

De ani de zile, bibliotecile se confruntă cu probleme de finanţare şi au fost nevoite să devină creative în ceea ce priveşte strângerea de fonduri. Această zi este ocazia perfectă de a găzdui evenimente care pot aduce biblioteca locală în atenţia comunităţii. Unele au mers chiar până la a sărbători o săptămână în loc de doar o zi!, conform site-ului daysoftheyear.com.



În această zi membrii comunităţii sunt invitaţi să vină cu copii la bibliotecă, despre care se poate spune că nu există cu adevărat nimic care să o înlocuiască în ceea ce priveşte contribuţia la educaţia copiilor. Multe biblioteci sunt chiar în pas cu tehnologia şi au atât oferte digitale, cât şi pe suport de hârtie, precum şi oferte de filme şi muzică.



#TakeYourChildToTheLibraryDay se sărbătoreşte în prima sâmbătă din februarie.