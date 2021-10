5 jocuri unice pe care le găsești în Las Vegas

Las Vegas este un oraș cunoscut pentru jocurile de noroc pe care le oferă, în special pentru cele peste 197.000 de Sloturi din care poți alege. Asta înseamnă un aparat pentru fiecare 5 locuitori. Cu atât de multe aparate de Sloturi, nu e de mirare că vei găsi foarte multe aparate interesante care se ascund în oraș. Cele mai multe se regăsesc în centru sau în vechiul Vegas cum mai este numit. Aici vei găsi toate tipurile de clădiri, magazine și chiar și aparate de Sloturi. Pentru a experimenta o experiență similară, poți juca jocuri Sloturi gratuite pe site-urile mari de la cazinouri online. În continuare vom analiza 5 jocuri pe care doar în Las Vegas o să le găsești.

1.Păcănele cu monede

Acestea sunt printre cele mai vechi aparate, cele care pot fi jucate doar cu ajutorul monedelor. Sloturile cu monede provoacă nostalgie jucătorilor și sunt din ce în ce mai greu de găsit în ziua de azi. Foarte multe cazinouri găsesc destul de greu piese pentru reparații, lucru care a dus la dispariția multor astfel de aparate. Din cauza faptului că aceste aparate nu au reușit să recunoască noile monede introduse acum ceva timp, unele cazinouri au ales să scape de toate aceste aparate.

Cititoarele de monede nu au putut fi înlocuite și a fost tot mai greu să aibă suficiente monede vechi pentru a funcționa. Era o bătaie de cap mult prea mare pentru cazino. Astfel, în centrul din Las Vegas mai sunt câteva locuri care oferă astfel de aparate: California Hotel și Cazino, El Cortez Hotel și Cazino, Fremont Hotel și Cazino, Main Street Station Hotel și Cazino și Plaza Hotel și Cazino.

2.Sigma Derby

Sigma Derby este un joc de curse de cai retro care a fost popular și a apărut în anul 1985. Exact ca în cazul Sloturilor cu monede, piesele pentru Sigma Derby erau și sunt foarte greu de găsit. Pe lângă faptul că sunt greu de întreținut, aceste aparate produceau un profit destul de mic cazinoului. Se putea juca doar cu monede și la acest aparat și dura în jur de un minut până se finaliza o tură. Din această cauză, aproape toate cazinourile din Las Vegas au renunțat la aceste aparate. Un astfel de aparat se mai găsește numai la MGM Grand sau la D Hotel și Cazino.

3.Silver Strike

Sloturile Silver Strike au reprezentat o alegere pentru foarte mulți pariori. Aceste Sloturi au fost interesante atât pentru cei care jucau, cât și pentru colecționari. Motivul a fost acela că în loc să primească bani cash la câștig, jucătorii primeau monede din argint. Aceste monede erau în proporție de 99.9% argint, în timp ce în prezent sunt parțial din argint și parțial din cupru. Variația este mare, întrucât fiecare cazino este responsabil de producerea unor astfel de monede. Aici intervine partea de colecție, întrucât colecționarii vor dori să aibă cât mai multe astfel de monede și cât mai diversificate. Acest aparat are un pariu maxim de până la 3 dolari, pariu pe care va trebui să îl folosești pentru a avea o șansă să câștigi o monedă din argint. Majoritatea monedelor au o valoare de aproximativ 10 dolari, însă ai șansa ca din întâmplare să nimerești și una care valorează 300 de dolari și este din argint pur.

Valoarea monedelor variază, întrucât după cum am menționat fiecare cazino este responsabil de producerea propriilor sale monede. Din cauza costului mare de producere a unor astfel de monede, multe cazinouri au renunțat la aparatele Silver Strike. Doar două cazinouri mai oferă astfel de aparate în Las Vegas: The Four Queens Hotel și Cazino și El Cortez Hotel și Cazino.

4.Jumbo Slot Machine

Hotelul și cazinoul Golden Nugget găzduiește unul din cele mai mari aparate de Sloturi din Las Vegas. Acest aparat are aproape 2 metri și jumătate! Este unul din singurele Sloturi ce oferă 4 rânduri uriașe de joc. Aparatul este pus chiar la intrarea în hotel pentru a putea fi văzut și jucat de vizitatori. De foarte multe ori lumea se strânge doar pentru a-i vedea pe cei care joacă la acest aparat.

Din păcate nu s-a putut păstra acea manetă clasică, întrucât era foarte mare și foarte greu de acționat. În schimb, pentru a învârti s-a plasat un buton. Un aspect ce s-a păstrat încă de atunci însă, este sistemul de plată în sferturi. Este o experiență cu adevărat unică ce merită încercată.

5.Vintage Slot Machines

Las Vegas-ul este locul în care poți vedea istoria jocurilor de noroc. Fremont Street este strada pe care marile cazinouri au apărut acum mult timp. Este chiar în centrul orașului și reprezintă locul care a revoluționat industria cazinourilor de peste tot din lume. Acest loc este cunoscut pentru faptul că oferă printre ultimele Sloturi vechi care mai există și au rezistat până în prezent.

Deși nu mai sunt funcționale, încă mai pot să fie găsite 2 astfel de aparate la The Golden Gate Hotel și Cazino și la Main Street Hotel și Cazino. Dacă încă ești în căutarea unor aparate vintage care să și funcționeze atunci poți merge la D Hotel și Cazino. Cel de-al doilea etaj al acestui hotel este dedicat numai pentru Sloturile de tip vintage. Chiar dacă sistemul de pariere și banii introduși s-au schimbat, opțiunile de joc au rămas aceleași ca pe vremuri.

Concluzie

Dintotdeauna, orașul Las Vegas a fost cunoscut pentru faptul că reprezintă centrul lumii cazinourilor. Dacă ești în căutarea unor activități ceva mai diferite în Vegas sau vrei să îți schimbi rutina clasică de pariere, poți încerca unul din cele 5 jocuri pe care le-am menționat anterior. Dacă ești un fan al Sloturilor sau al istoriei lor, hotelurile și cazinourile pe care le-am menționat ar trebui să fie următoarele pe lista ta de vizitat. Nu doar că vei avea ocazia să joci pe unele dintre cele mai vechi aparate, dar vei putea să vezi și câteva opere de artă din Las Vegas, cât și să înveți mai multe despre cultura acestui loc.