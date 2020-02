5.000 de miliarde de dolari au dispărut de pe burse după ce coronavirusul s-a extins pe trei continente

Mai multe state de pe trei continente au raportat vineri descoperirea primelor cazuri de infecţie cu coronavirus, pe măsură ce lumea se pregăteşte pentru o pandemie iar investitorii renunţă la acţiuni în aşteptarea unei recesiuni globale, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Panica provocată de coronavirus a generat prăbuşirea pieţelor bursiere, care au înregistrat cea mai proastă săptămână de după criza financiară globală din 2008, ceea ce duce pierderile burselor la 5.000 de miliarde de dolari.Speranţele că epidemia, care a început în China la finele anului trecut, se va termina în câteva luni şi că activitatea economică va reveni rapid la normal s-au spulberat odată cu explozia numărului de cazuri de infecţie descoperite la nivel internaţional."Investitorii încearcă să evalueze cel mai sumbru scenariu iar principalul risc este ce se întâmplă acum în SUA şi alte state importante din afara Asiei. Aceasta este o perioadă foarte incertă, nimeni nu ştie care este răspunsul şi pieţele s-au panicat", a declarat John Lau analist la SEI Investments.Patru noi state au declarat primele lor cazuri de coronavirus, ceea ce duce numărul total al ţărilor afectate la 55, exceptând China, de unde a pornit epidemia. În prezent, alte ţări decât China sunt responsabile pentru trei sferturi din noile infecţii.

Un italian care a ajuns în Nigeria a fost confirmat drept primul caz de coronavirus din cea mai populată ţară africană. O persoană care a revenit cu avionul din Iran a devenit primul caz de coronavirus din Noua Zeelandă. În Europa de Est, Belarus ş Lituania au raporta şi ele primele cazuri de infecţie cu coronavirus.



În aceste condiţii, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus că toate ţările ar trebui să fie pregătite. "Virusul are un potenţial pandemic. Acesta nu este timpul pentru teamă. Acum este timpul să luăm măsuri pentru a preveni infecţiile şi să salvăm vieţi", a declarat Tedros.



Agenţia de evaluare Moody's a apreciat că o eventuală pandemie ar declanşa o recesiune în SUA şi la nivel global în prima jumătate a anului.



Cercetătorii spun că există în continuare multe necunoscute cu privire la noul coronavirus iar punerea la punct a unui vaccin ar putea dura până la 18 luni.



Pe lângă stocarea de echipamente medicale, guvernele au ordonat închiderea şcolilor şi au anulat evenimentele cu o mare participare, în încercarea de a opri răspândirea virusului cunoscut sub denumirea de COVID-19.



În SUA, administraţia preşedintelui Donald Trump analizează posibilitatea de a folosi puterile speciale conferite preşedintelui printr-o lege denumită Defense Production Act pentru a creşte rapid producţia de măşti medicale şi combinezoane de protecţie împotriva coronavirusului.