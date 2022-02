6 februarie - Ziua budincii de Yorkshire şi ziua în care se ... dau papucii

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, conform Agerpres.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua iaurtului îngheţat

O porţie generoasă de îngheţată are efectul de a face lumea mai "roz", aducând un plus de bunădispoziţie vindecătoare. Uneori, însă, această plăcere este vinovată, starea de bine fiind urmată de remuşcări şi de îngrijorare pentru siluetă. Există, totuşi, ceva ce ar putea fi considerat chiar mai bun decât îngheţata. Americanii îi spun "Frogurt" sau "Fro-Yo" - "frozen" ("îngheţat") şi "yogurt" ("iaurt"), care îmbină savoarea şi diversitatea îngheţatei cu beneficiile iaurtului, fiind mai sănătos datorită conţinutului ridicat de calciu şi de probiotice, dar şi a numărului mai mic de calorii.

Însoţită de hashtag-ul #FrozenYogurtDay, Ziua iaurtului îngheţat este, în sine, un deliciu. La fel ca şi în cazul îngheţatei, ingredientul de bază din iaurtul îngheţat este laptele pasteurizat. În plus, conţine culturi vii, îndulcitori, diferite arome şi alte ingrediente adăugate, cum ar fi bucăţi de fructe, cacao, cereale, biscuiţi sau arahide.

Ideea acestei sărbători aparţine lanţului american de magazine TCBY care, în 1993, a celebrat pentru prima dată Ziua iaurtului îngheţat, în luna iunie, potrivit daysoftheyear.com. Ulterior, sărbătoarea a fost mutată în februarie.

Atât desert cât şi gustare, iaurtul îngheţat este apreciat în numeroase regiuni ale lumii, însă a fost inventat în New England, Statele Unite. Cu toate că iaurtul are o istorie de mii de ani, varianta îngheţată a apărut în anii 1970. Antreprenorul H.P. Hood a găsit atunci o modalitate de a îngheţa acest aliment sănătos pentru a putea fi servit ca alternativă la îngheţata care se bucura de o mare popularitate.

În scurt timp, succesul îngheţatei în Statele Unite s-a extins asupra iaurtului îngheţat. Vânzările acestui sortiment au explodat când TCBY a lansat primul său magazin în Little Rock, Arkansas, în 1981, iar până în 1986 au urcat la 25 de milioane de dolari pe an.

În 2013, în Statele Unite a fost înfiinţată Asociaţia Internaţională a Producătorilor de Iaurt Îngheţat care, printre altele, susţine celebrarea acestei sărbători, cum altfel decât prin prepararea acasă sau prin cumpărarea din comerţ a acestui preparat savuros.

Ziua în care se... dau papucii

Prima duminică din luna februarie - în acest an pe 6 februarie - este o zi mai puţin obişnuită. Pentru că astăzi orice persoană care se află într-o relaţie de cuplu ce nu îi mai aduce bucurie şi satisfacţie şi în care nu se mai simte împlinită este încurajată să îi "dea papucii" partenerului de viaţă.

Şi, pentru că uneori e nevoie de susţinere - nu este întotdeauna simplu să pui punct unei relaţii şi s-o iei de la capăt - a fost creată #DumpYourSignificantJerkDay.

Ziua budincii de Yorkshire

În prima duminică din februarie se sărbătoreşte şi Ziua budincii de Yorkshire, un preparat mai puţin cunoscut la noi dar cu o lungă tradiţie în Marea Britanie şi deosebit de apreciat de gurmanzi din alte ţări, precum Statele Unite sau Canada.

Simplă de gătit şi nepretenţioasă, budinca de Yorkshire constă dintr-un amestec de ouă, făină şi lapte care, când este pus fierbinte pe masă, lasă gura apă oricui. Mai ales dacă este însoţită de friptură şi de sos. Pentru că, în pofida aparenţelor, bundinca de Yorkshire nu este un desert.

În mod tradiţional, această budincă din regiunea Yorkshire din nordul Angliei este servită înainte sau împreună cu felul principal de mâncare, care este, în general, o friptură. În urmă cu sute de ani, gospodinele din această regiune a lumii au adăugat în aluat grăsimea scursă de la carnea care se rumenea în cuptor. Această idee s-a dovedit una de succes, preparatul rezultat devenind celebru şi deosebit de apreciat de-a lungul timpului.

Prima reţetă pentru prepararea unei astfel de budinci, cu grăsime scursă de la carne, a fost publicată în 1737 în "The Whole Duty of a Woman", un ghid dedicat femeilor.

În 1747, autoarea britanică de cărţi de bucate Hannah Glasse a reinventat acest preparat şi i-a dat numele pe care îl are în prezent: budincă de Yorkshire.

Potrivit regulilor scrise, budinca de Yorkshire trebuie să aibă o înălţime nu mai mică de 4 inci, respectiv puţin peste 10 centimetri.

Cea mai bună metodă de a celebra Ziua budincii de Yorkshire este să gătiţi acest preparat şi să-l serviţi împreună cu familia şi prietenii. Nu uitaţi de hashtag-ul #YorkshirePuddingDay!