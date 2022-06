7 ZILE ÎN ROMÂNIA - unde USR și AUR au compromis democrația

Luni, în pofida unor declarații contradictorii între purtătorul de cuvânt al PNL și ministrul PSDist al Finanțelor, vizând fiscalitatea, președintele Iohannis a lăudat funcționarea coaliției guvernamentale, uitând să menționeze păcăleala „referendumului pentru justiție”, în urmă căruia „consultase” poporul asupra propunerii de interdicție a modificării legislației penale prin ordonanțe de urgență. Sigur că actualizarea vizând prescripția, adoptată prin OUG de Guvernul condus de Generalul Ciucă era absolut necesară, la fel cum demersul politicianist al plebiscitului din 2019 a fost nu doar ridicol, ci și cu rezultat inaplicabil, dată fiind multitudinea de probleme ale reglementărilor din domeniu. Totuși, nu putem să nu ne gândim la „naivii utili” care au votat comedia, după ce în prealabil manifestaseră pentru „apărarea justiției”. Din fericire, ignoranța se plătește întotdeauna, cel puțin prin penibilul în care se plasează cei dispuși să reproducă, fără spirit critic, lozinci „nemestecate”. Și pentru ca amuzamentul să continue, un deputat USR, probabil din echipa carismaticului Cioloș, a lansat acuzații grave privind cheltuirea banilor publici de către partid și fraudarea alegerilor interne din Diaspora. , în pofida unor declarații contradictorii între purtătorul de cuvânt al PNL și ministrul PSDist al Finanțelor, vizând fiscalitatea, președintele Iohannis a lăudat funcționarea coaliției guvernamentale, uitând să menționeze păcăleala „referendumului pentru justiție”, în urmă căruia „consultase” poporul asupra propunerii de interdicție a modificării legislației penale prin ordonanțe de urgență. Sigur că actualizarea vizând prescripția, adoptată prin OUG de Guvernul condus de Generalul Ciucă era absolut necesară, la fel cum demersul politicianist al plebiscitului din 2019 a fost nu doar ridicol, ci și cu rezultat inaplicabil, dată fiind multitudinea de probleme ale reglementărilor din domeniu. Totuși, nu putem să nu ne gândim la „naivii utili” care au votat comedia, după ce în prealabil manifestaseră pentru „apărarea justiției”. Din fericire, ignoranța se plătește întotdeauna, cel puțin prin penibilul în care se plasează cei dispuși să reproducă, fără spirit critic, lozinci „nemestecate”. Și pentru ca amuzamentul să continue, un deputat USR, probabil din echipa carismaticului Cioloș, a lansat acuzații grave privind cheltuirea banilor publici de către partid și fraudarea alegerilor interne din Diaspora.

Marți Sorin Oprescu a fost eliberat pe cauțiune în Grecia, în procedura de extrădare contestată de fostul primar, instanța elenă constatând, pare-se, probleme serioase în sentința prin care un om de 70 de ani a primit o pedeapsă mai mare decât se dau pentru omor sau trafic de persoane. În țară, sceneta comicului vestit Superman a continuat, acesta atacându-l voalat pe succesorul său din Modrogan, sub pretextul că deciziile coaliției nu se mai discută la partid, ca-n perioada când euforicul „urmaș al Brătienilor” se afla la butoane. Vorbe de ocară a trimis și spre fostul său patron de la Cotroceni, exprimând rezerve asupra desemnării ca premier a lui Marcel Ciolacu, anul viitor, punând deci, sub semnul întrebării, cuvântul întâiului excursionist al patriei.

Miercuri, de Ziua Internațională a copiilor, același excursionist profesionist, președintele Dumneavoastră, a scris pe facebook un mesaj exhaustiv și plin de semnificații profunde: „La mulţi ani tuturor copiilor!” Vă las să vă delectați cu comentariile de pe pagina prezidențială. Iar în dezbaterea privind legile siguranței naționale, neactualizate de 30 de ani, Marcel Ciolacu a temperat criticile societății mai mult sau mai puțin civile, spunând că așteaptă la Parlament pachetul propus de guvern, pentru a fi dezbătut în forul legislativ.



Joi comunicatorul prin excelență recidivează, după ce s-a întrebuințat în mod evident mult mai mult decât în ziua anterioară. În fond era și normal, doar a scris Reginei Elisabeta a II-a: „Cu prilejul aniversării Zilei Oficiale de Naștere și a celebrării Jubileului de Platină, am deosebita onoare de a transmite Majestății Voastre, în numele poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări, alături de urări de pace și prosperitate pentru Familia Regală și poporul britanic. Sărbătorirea de către Majestatea Voastră a Jubileului de Platină reprezintă un moment istoric și un simbol al devotamentului deplin în slujba cetățenilor”. Atât s-a putut. Însă știrea serioasă a zilei a fost că Ministerul Justiției a trimis Guvernului pentru aprobare cele două proiecte de lege referitoare la Codurile penale, care pun în acord legislația cu Constituția României, așa cum a fost interpretată prin deciziile Curții Constituționale. Un demers responsabil și necesar al lui Cătălin Predoiu, în conduita sa obișnuită, mai cu seamă că proiectele de lege au făcut obiectul unor consultări tehnice de lucru cu Comisia Europeană. Este un pas important în reglarea haosului lăsat în urmă de USR.