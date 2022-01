8 ani de la tragedia din Apuseni, ancheta bate pasul pe loc. Sora Aurei Ion acuză modificarea probelor

Într-un răspuns pentru Antena 3, procurorii care anchetează acest caz au precizat că până la acest moment există o nouă expertiză medico-legală la dosar și un suspect.

„În dosarul penal care face obiectul interesului dumneavoastră și în care se efectuează urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 C.p., este în curs de administrare un probatoriu complex, în vederea stabilirii tuturor cauzelor și mecanismelor care au condus la moartea victimelor.

Astfel, au fost efectuate cercetări la fața locului pentru reconstruirea traseelor urmate de salvatori și a fost suplimentat probatoriul cu o nouă expertiză medico-legală și obținerea unor informații privind datele de zbor.

Precizăm că urmărirea penală este începută in personam, existând un suspect în această cauză.”, au transmis procurorii pentru Antena 3.

Sora Aurei Ion, Mariana Ciucă, spune că nepăsarea este motivul pentru care nu au fost găsiți până acum vinovații:

„Luna aceasta comemorăm 8 ani de la Accidentul din Munții Apuseni – accident care a rămas neinvestigat! Aura a pierit sub privirile indiferente și incompetente ale instituțiilor din Romania! Atât s-a putut, am putea spune. Dar nu este așa, avem nevoie de răspunsuri constructive, avem nevoie de o reacție din partea Justiției din România, avem nevoie de mai mult decât indiferenta și mușamalizarea de până acum. Țara aceasta este mâncata de vie de viermele nepăsării, care trăiește în fiecare din noi”, a scris recent pe Facebook Mariana Ciucă.

Sora Aurei Ion susține că au fost modificate probe din dosar.

„Mentiunea că Aura nu purta centura este motivată și de faptul că această aeronava tip căruță, zbura fără reviziile la zi, lucru pe care l-am evidentiat în plângerea penală, plângere pe care au luat decizia anul acesta să o claseze. Plângere care evidenția clar fals în înscrisuri, aeronava a efectuat zborul din 20 ianuarie 2014 fără sa fi avut lucrărilor periodice obligatorii, precum și alterarea/modificarea unor probe cu relevanță majoră în cadrul urmăririi penale desfășurate la dosar.

Unii spun că centurile au fost tăiate după prăbușirea, pentru a transporta victimile, lucru greu de crezut, alții spun ca avionul nu avea toate centurile... ce este clar este faptul că pe Aura au pus-o în mod iresponsabil, în situația de a zbura într-un avion cu șanse mari să o ducă la moarte, ceea ce a și făcut.”, a mai scris Mariana Ciucă pe Facebook.

Anul trecut, în luna iunie, Mariana Ciucă spunea la Antena 3 că ancheta ”bate pasul pe loc”:

„Dacă vorbim despre faptul că s-a clasat o parte din dosar acum câțiva ani, vreau să spun că de atunci batem pasul pe loc cu ceea ce a rămas în picioare și ceea ce trebuia să fie anchetat, pentru că probele sunt la dosar, nu mai avem nevoie de expertize.

Ceea ce se întâmplă este că avem de a face încă o dată și încă o dată, în primul rând, cu schimbări de procurori - suntem la al 7-lea sau al 8-lea dacă nu mai mult. În al doilea rând, cu tot felul de decizii de a reanaliza, de a reinvestiga anumite aspecte care deja sunt foarte clare la dosar și, în același timp, cu refuzul de a vorbi cu noi. Refuzul de a ne acorda accesul la informații.

Avem un dosar adresat împotriva Școlii Superioare de Aviație. Până anul acesta, nu am avut acces la dosar. De câțiva ani încercăm să avem acces, în condițiile în care noi am deschis acel dosar. Noi am depus acea plângere pe partea de fals în acte și de faptul că aeronava, din punct de vedere tehnic, nu trebuia să zboare, nu trebuia să părăsească hambarul.

Vorbim despre această investigație, această anchetă în curs de urmărire penală împotriva unui angajat ROMATSA, care, la fel, din 2018, stă pe loc. Se fac tot felul de audieri fără sens. Iar acum nu putem să avem acces nici măcar la procurori să îi întrebăm ce se întâmplă. Vreau să îl privesc pe domnul procuror în ochi și să îl întreb ce se întâmplă. Nu au vrut să vorbească cu mine. Am făcut nenumărate cereri din ianuarie până acum să intru la dânșii să vorbim. Au refuzat acest lucru”, a dezvăluit Mariana Ciucă, sora Aurei Ion, la Antena 3.

Pe 20 ianuarie 2014, avionul pilotat de Adrian Iovan, YR-BNP, de tip Britten Norman BN-2A-27 Islander, care efectua o cursă umanitară de la București la Oradea, în care se aflau cinci cadre medicale, a aterizat forțat într-o pădure din Munții Apuseni. În accident au murit comandantul Adrian Iovan și studenta la medicină Aurelia Ion, iar copilotul și cei patru medici au fost răniți.

La momentul impactului, atât Aura Ion cât și Adrian Iovan erau în viață. Anunțarea accidentului a fost făcută prin 112 de către medicul Radu Zamfir la ora 16:16, iar primii salvatori au ajuns la victime abia la ora 21:13, aceștia fiind de fapt locuitori din zonă. Certificatul de deces al Aurei Ion a arătat că tânăra a murit de frig, după ce a stat ore în șir în pădurea din Munții Apuseni.