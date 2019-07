80.000 de euro pot salva două vieți: Daria Ștefania, fetița de 7 ani care are nevoie de ajutorul nostru

Ea este Daria Ștefania și are numai 7 ani și jumătate. Este o fetiță care are nevoie și atenție din partea celor dragi, dar are și o mare suferință. S-a născut cu o tumoare pe creier și cu parapareză spastică la piciorul stâng. Nu a mers niciodată, iar cea mai mare parte a vieții și-a petrecut-o prin spitale.

Totul a început la naștere, ne spune mama Dariei. Femeia are 40 de ani, iar ceea ce trebuia să fie cea mai fericită perioadă a vieții s-a transformat într-un coșmar continuu. De 7 ani, cele două au bătut toate spitalele din Constanța, locul de care aparțin. Daria a suferit nu mai puțin de 8 operații la picior, dar fără vreo îmbunătățire notabilă.

”Nu se poate face nimic în România. Așa ne-au spus medicii. Este nevoie de o intervenție în străinătate, dar suma pe care ne-o cer este foarte mare. Operația și recuperarea costă 80.000 de euro. Este peste puterile noastre. Tatăl Dariei ne-a părăsit la naștere, când a văzut cum este fetița. Sunt singură, fără niciun ajutor. Nu pot să lucrez, pentru că trebuie să stau în fiecare clipă lângă fetiță. Stăm cu chirie într-o locuință dată de primărie, dar, uneori, nici pe asta nu putem să o plătim. Dăm lunar 600 de lei, însă este prea mult, pentru că veniturile noastre sunt cele de asistați sociali.”, mărturisește, cu durere în suflet, Marcu Nicoleta Claudia, mama Dariei, o femeie de 40 de ani, dar care nu mai trăiește viața ei, ci viața copilului său.

Daria și mama ei supraviețuiesc și din mila oamenilor, mulți dintre ei cu puteri financiare modeste. Dar, din puținul lor, oamenii le dăruiesc celor două bani și bunuri. Cel mai recent, un cunoscut arhidiacon din București i-a dăruit bani ca să își cumpere un frigider. Însă, viața lor depinde de operația fetiței. 80.000 de euro pot salva două vieți.

”Am luat legătura cu medici din țară și nimeni nu a vrut să o opereze la cap, pentru că nu au aparatura necesară. Așa mi s-a spus. Nici în București, nici în altă parte. Varianta de care am aflat este Turcia. Am vorbit și ne-au spus că ei o pot vindeca pe Daria, să fie un copil normal. Să poată vorbi, să poată merge, să se poată juca cu ceilalți copii. Noi mergem de două ori pe lună la spital, unde i se fac niște puncții. Atât! Doar niște puncții. Îi dă sângele pe nas și pe gură, o iradiază, dar asta o ține în viață. Nici vaccinurile obligatorii nu le-am putut face. Medicii au spus că este prea riscant și nu se încumetă.”, continuă, cu lacrimi în ochi, mama fetiței.

Medicii turci i-au promis mamei că o vor opera pe fetiță și la cap, dar și la picior, iar recuperarea va dura cel puțin 4 luni, pe care vor trebui să le petreacă în spitalul din Turcia.

Cei care o pot ajuta pe Daria o pot face donând bani în următoarele conturi:

- în lei, RO 72 RNCB 0734 1634 9433 0001

- în euro, RO 45 RNCB 0734 1634 9433 0002

Ambele conturi sunt deschise la BCR, filiala Constanța, pe numele fetiței, Marcu Daria Ștefania.

Cine dorește, o poate contacta pe mama Dariei, Marcu Nicoleta Claudia, la numărul de telefon 0726 903 312.