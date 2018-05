A doua zi de Rusalii - Ce tradiţii trebuie să respecţi şi ce avertismente transmit superstiţiile populare

Lunea de Rusalii, a doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, Biserica Ortodoxă prăznuiește a treia parte a Sfintei Treimi, Sfântul Duh, precum indica Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincizecimii.

A doua zi de Rusalii: Tradiții și obiceiuri

– Oamenii își împodobesc casele si gospodăria cu ramuri de tei, plop, stejar;

– Tot de Rusalii in unele regiuni se dansează Jocul Calusărilor. Dansul calusărilor, in general, are scopul de a apară oamenii, vitele si recoltele de influentele negative;

– Tinerii si tinerele ce urmează sa se căsătoreasca împletesc coronițe din spice de grâu si flori de câmp pe care le poarta în ziua cununiei;

– Spiritele rele se alungă prin ritualuri gălăgioase și pocnituri cu ramuri de tei;

– In gospodarii se prepara unsori cu care se vor unge ungerile vacilor pentru a spori laptele;

– Tot acum femeile fac descântece împotriva Ielelor;

– Se spune ca leacul cel mai folosit pentru cei atinși de Rusalii, este jocul calusărilor;

– E un moment in care creștinii sfințesc ramuri de tei, soc, mure, pe care le folosesc apoi ca leacuri tot restul anului. In tradiția populara se zice ca numai pana la Sânziene plantele au puteri vindecătoare;

– Ramurile de tei au o simbolistica aparte in aceasta sărbătoare. Se crede ca teiul ferește gospodăriile de grindina sau de duhurile rele ale zânelor si de aceea flăcăii le aduc din păduri după care se sfințesc la Biserica, iar credincioșii le iau acasă si le pun la icoane;

– Se ung ușile cu usturoi pentru ca așa casa va fi păzita de rele si ghinion tot restul anului;

Vezi şi: Concluzia specialiștilor: ce PROBLEME DE SĂNĂTATE ascunde albirea prematură a părului

Superstitii legate de a doua zi de Rusalii

Nu este bine ca noaptea sa te prindă la răscruci de drumuri, la marginea pădurii, in munți si pe malul apelor, pentru ca exista șanse mari sa surprinzi dansul Ielelor.

Nu te certa cu nimeni, pentru ca poți atrage atenția Ielelor asupra ta, ceea ce iți va provoca necaz.

De la Duminica Rusaliilor, timp de noua săptămâni, nu este bine sa culegi plante tămăduitoare.

Nu te urca in pomi, nu te duce in locuri înalte si nu calatori departe de casa. Superstițiile spun ca cei care fac acest lucru ar trebui sa poarte pelin la brâu sau in sân, pentru a se proteja de mania Ielelor.

Rusaliile sunt zâne ale apelor, astfel ca nu este bine sa înoți sau sa te speli

Teama pe care au inspirat-o aceste fapturi in popor a luat forma unor superstiții si obiceiuri de Rusalii ce nu vor fi uitate prea curând de oameni, in special de către cei care locuiesc in mediul rural.

Alte superstiții si obiceiuri de Rusalii spun ca nu este bine sa muncești in aceasta perioada, pentru ca zânele se înfurie pe cei ce nu le respecta si nu sărbătoresc aceasta ocazie.

Vezi şi: Carnea de pui nu se găteşte chiar atât de uşor: Cinci greşeli majore pe care toată lumea le face .