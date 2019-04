A fost arestat liderul unei miliţii anti-migranţi de la graniţa cu Mexicul

Liderul unei miliţii care patrulează de-a lungul graniţei dintre SUA şi Mexic pentru a prinde migranţi a fost arestat pentru port ilegal de armă, a anunţat sâmbătă poliţia federală americană FBI, transmit AFP şi Reuters potrivit Agerpres.

Suspectul, Larry Mitchell Hopkins, în vârstă de 69 de ani, este şeful grupului United Constitutional Patriots (Patrioţii constituţionali uniţi, UCP), o mică formaţiune foarte bine înarmată din care fac parte în special foşti militari şi care şi-a propus să patruleze la frontiera dintre statul american New Mexico şi statul mexican învecinat Chihuahua până la ridicarea zidului anti-imigranţi promis de preşedintele Donald Trump.Arestarea sa "de către FBI arată clar că aplicarea legii trebuie să rămână în mâinile agenţilor de ordine bine antrenaţi şi nu ale unor justiţiari înarmaţi", a declarat procurorul general din New Mexico, Hector Balderas.Potrivit acestuia, Hopkins - cunoscut şi ca Johnny Horton, precum şi de la emisiuni radiodifuzate sub pseudonimul Striker - este un "infractor periculos care nu ar trebui să poarte arme în preajma copiilor şi a familiilor".Săptămâna trecută, Uniunea Americană a Libertăţilor Civile (ACLU) a acuzat UCP de reţinerea ilegală de migranţi, iar guvernatoarea democrată din New Mexico, Michelle Lujan Grisham, a ordonat o anchetă.Un purtător de cuvânt al mişcării, Jim Benvie, şi-a declarat încrederea că Hopkins va fi eliberat în scurt timp şi a afirmat că grupul său a ajutat gărzile de frontieră ale SUA să reţină peste 5600 de migranţi în ultimele două luni.Mai multe înregistrări video postate online arată membri ai UCP spunându-le unor migranţi să se oprească, să stea jos şi să aştepte venirea agenţilor.Hopkins a mai fost reţinut în 2006 în statul american Oregon, sub bănuiala că s-a dat drept poliţist.Arestarea sa de sâmbătă survine în contextul în care Ministerul mexican de Externe şi-a exprimat "profunda preocupare faţă de activităţile de intimidare împotriva migranţilor din partea unor miliţii la frontiera cu New Mexico".Astfel de grupuri de "autoapărare" funcţionează de mai mult timp în SUA. Observatorul grupărilor extremiste Southern Poverty Law Center a evocat încă din 1999 "reţinerea discutabilă a unor migranţi de către cetăţeni privaţi"