Lovită de un eveniment cu consecințe devastatoare, după ce a ridicat o bancnotă găsită pe jos: 'Am simțit ceva care-mi apăsa pe umeri'

După ce a ridicat o bancnotă găsită pe jos, o femeie din Kentucky a fost lovită de un eveniment cu consecințe devastatoare. În loc de momentul fericit pe care l-ar fi presupus, această acțiune aproape că a costat-o viața, scrie Unilad.

Renne Parsons a declarat că s-a simțit brusc amețită după ce a ridicat o bancnotă de un dolar de pe jos . Parsons a ajuns să fie spitalizată după incident și probabil i-a provocat soțului ei spaima vieții. După ce, din fericire, și-a revenit, Parsons a povestit întreaga întâmplare pe rețelele sociale.

În timp ce conduceau prin Nashville, Tennessee, pe 10 iulie 2022, împreună cu soțul ei, Justin, și copiii lor, au decis să oprească la un McDonald's pentru a folosi toaleta.

„Am oprit la McDonald’s și, în timp ce stăteam cu bebelușul de trei luni în brațe, așteptându-l pe soțul meu să iesă de la baie, am văzut o bancnotă de un dolar pe jos. Nu m-am gândit la nimic rău și am ridicat-o. Ținând-o în mână, m-am uitat în jur gândindu-mă să i-o dau unei fetițe pe care o văzusem. În acel moment soțul meu a ieșit din baie și am băgat banii în buzunar, i-am dat copilul, și am fugit la toaletă.

M-am spălat pe mâini, dar nu le-am uscat complet. Între timp, am scos bancnota din buzunar, am ținut-o iar ținut în mână și apoi am pus-o în ușa mașinii. În timp ce făceam asta, i-am spus soțului meu cât de norocoasă am fost să găsesc un dolar întâmplător.

"Am simțit ceva care-mi apăsa pe umeri"

Apoi am luat un șervețel să-mi șterg mâinile pentru că mi-am amintit că el mi-a spus să nu ridic bani de pe jos deoarece oamenii îi pot contamina cu fentanil. În timp ce făceam asta, m-a lovit ca un trăsnet. Deodată am simțit ceva care-mi apăsa pe umeri și senzația se răspândea rapid în tot corpul. Am zis, 'Justin, te rog ajută-mă. Nu glumesc, mă simt foarte ciudat'.

M-am prins de brațul lui fără să mă gândesc și apoi corpul meu a devenit complet amorțit, abia puteam vorbi și abia respiram. Luptam să rămân trează în timp ce Justin striga la mine să rămân trează și încerca să anunțe ambulanța și să găsească cea mai apropiată stație de pompieri sau spital”, a scris femeia pe rețelele sociale.

Datorită intervenției rapide a personalului medical, Parsons a început să se simtă normal după câteva ore și câteva medicamente administrate.

Ea a continuat: „Polițistul care a venit să ne ia declarații ne-a spus că fie bancnota i-a scăpat accidental cuiva din buzunar și era folosită pentru a face droguri, fie a fost lăsată intenționat cu droguri pe ea. Oricum ar fi, acest lucru este absolut real și trist”.