A fost o perioadă foarte grea şi am avut febră, frisoane, mă durea foarte tare capul, iar apoi zece zile nu am avut gust şi miros, spune fotbalistul Păun

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Adrian Păun, care a revenit pe teren după o pauză cauzată de faptul că a fost testat pozitiv cu coronavirus, a declarat că la început a avut febră, frisoane şi dureri de cap, iar zece zile nu a avut gust şi miros, potrivit news.ro.

”Mă bucur că am revenit pe teren după o pauză îndelungată şi în al doilea rând că am reuşit să câştigăm. Săptămâna aceasta, miercuri a venit al doilea test negativ. Marţi făcusem pe precedentul şi am revenit la antrenamente miercuri.

A fost o perioadă foarte grea din prima zi când am aflat că sunt infectat cu noul coronavirus. Vă daţi seama, toată lumea a fost supărată, în special familia mea. Am stat în spital 10 zile, după care am stat în izolare acasă încă 11 zile.

Citește și: CAB îl LOVEȘTE în plin pe Liviu Dragnea - Încarcerea sa este una perfect legală iar el rămâne în spatele gratiilor

A fost o perioadă grea, dar mă bucur că a trecut şi acum sunt sănătos şi pot să îmi ajut echipa cât pot. Din partea clubului şi din partea colegilor chiar am avut susţinere şi mă bucur în momentul acesta, dar au fost unele declaraţii în presă, care ... nu pe mine, dar mama mea a fost foarte afectată, la fel ca şi iubita mea şi fratele meu. Am avut simptome în noaptea aceea, vineri înainte de meciul cu FCSB.

Am avut febră, am avut frisoane, mă durea foarte tare capul, după care 10 zile nu am avut gust şi miros. Astea au fost singurele simprome pe care le-am avut” a spus Păun, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Academica Clinceni, într-un meci din prima etapă a Ligii I. Păun a intrat pe teren pe final.