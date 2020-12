A fost scary movie iar singurele momente plăcute au fost meciurile, spune Ionel Gane, despre turul de campionat

Antrenorul FC Dinamo, Ionel Gane, a declarat, după 1-1, cu Academica Clinceni, că turul de campionat a fost ca un film horror din cauza gravelor probleme financiare generate de acţionarii spanioli ai clubului, potrivit news.ro.

"Am fost echipa care a controlat jocul în mare parte şi meritam mai mult de un punct. Am controlat prima rerpiză, am avut nişte ocazii, la fel a doua repriză. Ei au avut o ocazie în prima repriză şi golul.

E foarte greu să joci împotriva unei echipe care joacă cu 8-9 jucători în jumătatea proprie, o echipă reactivă, care joacă bine faza de contraatac. Trebuie să-mi felicit jucătorii, merită tot respectul meu, tot respectul tuturor pentru ceea ce au făcut ei în ultimele luni.

Avem 16 puncte în acest moment, mai sunt multe etape de disputat, dar prin ce am trecut lunile astea... a fost ca un , un film horror. Singurele momente fericite de care ne-am bucurat au fost jocurile, care ne-au adus un sentiment plăcut. Restul, minţiţi şi nu vă mai spun cum am trăit aceste cinci luni, foarte greu. (n.r. - dacă va continua la Dinamo)

Nu ştiu, am nevoie de puţină linişte, o să vedem zilele acestea ce o să se întâmple, de mâine încolo. Ştiu că mâine va fi o şedinţă la club, o să vedem ce decziie se va lua, cine va prelua conducerea, ştiu că suporterii în ultimul timp ne-au ajutat foarte mult şi sunt încrezători că vor face lucruri bune şi pozitive în acest sens.

Trebuie să vedem ce jucători rămân, situaţia echipei, ne reunim pe 3 ianuarie, sunt foarte multe lcururi de pus la punct în această perioadă. Mi-e foarte greu să dau un răspuns acum, aştept zilel următoare să vedem ce decizii se iau la nivel de conducere administrativă",a declarat Gane, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Academica Clinceni a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, duminică, pe teren propriu, la Călăraşi, cu FC Dinamo, în etapa a XV-a, ultima a turului şi a anului, a Ligii I.

A marcat: Ciunciukov '75 / Anton '65.