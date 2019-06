A fost semnat contractul pentru modernizarea liniei de tren dintre Budapesta şi Belgrad

Contractul pentru planificarea şi implementarea modernizării secţiunii din Ungaria a liniei de tren Budapesta-Belgrad a fost semnat, a informat o companie implicată în acest contract, transmite MTI potrivit Agerpres.

Firma Opus Global a informat într-un comunicat de presă difuzat miercuri că a fost semnat un contract între consorţiul CRE, format din compania chineză China Tiejiuju Engineering and Construction Ltd. şi China Railway Electrification Engineering Group (Hungary) Ltd., şi RM International Ltd., fiecare cu o participaţie de 50%.Opus are o participaţie de 51% la RM International şi mizează pe venituri de 295 miliarde forinţi (919 milioane euro) de pe urma acestui proiect.Ministerul de Finanţe din Ungaria a depus deja o cerere pentru un împrumut pentru acest tronson de cale ferată la banca chineză Eximbank în numele Guvernului ungar. Contractul pentru implementarea proiectului ar putea intra în vigoare în momentul în care va fi adoptat acordul de creditare cu banca chineză Eximbank, cel mai probabil în trimestrul al treilea al acestui an. Lucrările de construcţie vor începe după semnarea acordului de finanţare, a mai informat Opus, adăugând că lucrările vor fi finalizate în decurs de cinci ani.Statul ungar finanţează 85% din valoarea investiţiei utilizând un credit chinez iar restul de 15% din resurse proprii, a precizat săptămâna trecută ministrul ungar de Finanţe, Mihaly Varga. Autorităţile de la Budapesta au decis să simplifice procedurile astfel încât să poată fi urgentată obţinerea aprobărilor necesare.După ce va fi finalizată modernizarea, durata unei călătorii cu trenul între Budapesta şi Belgrad va fi redusă de la opt ore până la trei ore şi jumătate.