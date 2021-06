A fost semnat un acord de parteneriat între Opera Naţională Română din Iaşi și Centrul Cultural German

Opera Naţională Română din Iaşi (ONRI) şi Centrul Cultural German Iaşi au încheiat, marţi, un acord de parteneriat care urmăreşte promovarea reciprocă şi implementarea unor programe şi proiecte de interes comun în domeniile cultural şi artistic, conform agerpres.

Acesta este cel de-al treilea parteneriat încheiat între ONRI şi o altă instituţie de cultură din Iaşi, după cel încheiat cu Universitatea de Arte "George Enescu" şi Ateneul Naţional din Iaşi.Directorul Centrului Cultural German, dr Alexandru Rubel, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că un parteneriat cu ONRI a funcţionat până acum 13 ani în urmă."Pentru noi este un privilegiu şi este un lucru foarte important având în vedere că ultima colaborare între Centrul Cultural German şi Opera Naţională din Iaşi a fost în mandatul domnului (Corneliu -n.r) Calistru. Reluarea acestei legături dintre Germania, o putere din domeniul Operei, dacă putem spune aşa, care are peste 80 de teatre lirice, şi Opera din Iaşi este o bază pentru un viitor cu proiecte culturale cu invitaţi din Germania, cu compozitori germani", a declarat, după semnarea parteneriatului, directorul Centrului Cultural German.Managerul interimar al ONRI, Daniel Şandru, a declarat că până la sfârşitul lunii iunie vor fi semnate alte două astfel de parteneriate culturale."Încă din primele zile de mandat am iniţiat acest proiect pe care l-am numit "Opera deschisă", Opera aflată în parteneriat cu toate instituţiile culturale. Trecem astăzi în momentul în care internaţionalizăm acest proces, în sensul în care astăzi am încheiat parteneriatul cu Centrul Cultural German, vrem să încheiem un parteneriat pe 9 iunie cu Institutul Francez iar la sfârşitul lunii iunie cu British Council. Ne dorim să lucrăm pe proiecte punctuale, să reuşim să atragem finanţări, astfel încât publicul ieşean să se bucure de aceste colaborări pe care le iniţiem astăzi. Vor veni solişti din Germania care să cânte pe scena teatrului liric din Iaşi. La rândul nostru ne dorim ca soliştii noştri, instrumentişti şi balerini să poată evolua pe scenele europene într-un cadru instituţionalizat", a declarat managerul interimar al Operei Naţionale Române din Iaşi.