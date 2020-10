A început campania electorală pentru alegerile prezidențiale în Republica Moldova. Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, şi-a lansat candidatura

Andrei Năstase, candidatul Platformei Demnitate şi Adevăr (Platforma DA) pentru alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie, şi-a lansat sâmbătă campania electorală în cadrul unui eveniment organizat în faţa unei biserici de la marginea Chişinăului, promiţând că "este gata să pornească reclădirea Moldovei", relatează media de peste Prut, între care publicaţiile Deschide.md, Unimedia.info şi IPN, relatează Agerpres.

"Am decis să candidez pentru că am încredere că putem continua ce am început împreună. Este momentul ca noi toti uniţi, solidari, să pornim reclădirea Moldovei. Viitorul începe astăzi!', a declarat Năstase, promiţând că dacă va câştiga alegerile prezidenţiale va readuce încrederea în instituţiile statului.

În faţa colegilor şi a simpatizanţilor săi, el a făcut o serie de promisiuni, între care rezolvarea dosarului privind "furtul miliardului" de la sfârşitul anului 2014, când au fost devalizate trei bănci din Republica Moldova.

Năstase a declarat că ceea ce urmează să se întâmple foarte curând va marca în mod esenţial destinul Moldovei, iar votul fiecărui cetăţean va conta mai mult ca niciodată.

În Republica Moldova a început vineri campania electorală pentru alegerile prezidenţiale preconizate la 1 noiembrie, după ce prin decizia Curţii Constiţutionale din 4 martie 2016 s-a revenit la alegerea presedintelui prin vot direct de către cetăţeni şi nu de către parlament.

Cu o zi în urmă, şi-au lansat campania pentru alegeri candidaţii Renato Usatîi, liderul formaţiunii Partidul Nostru, Tudor Deliu din partea Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), preşedintele în exerciţiu Igor Dodon în calitate de candidat independent, susţinut de Partidul Socialist, şi Maia Sandu, lidera Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), precum şi Violeta Ivanov de la Partidul Şor. Dorin Chirtoacă, de la Mişcarea politică Unirea, şi Octavian Ţîcu de la Partidul Unităţii Naţionale (PUN) aşteaptă decizia Comisiei Electorale Centrale de validare a candidaturilor lor.