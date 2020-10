GALERIE FOTO-VIDEO Atac terorist în Afganistan: cel puțin 15 morți și zeci de răniți

Cel puţin 15 persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost rănite în urma unui atac cu vehicul-capcană produs sâmbătă în estul Afganistanului, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate afgane citate de agenţia Reuters, relatează Mediafax.

Un camion-capcană a explodat în districtul Ghani Khel din provincia Nangarhar, situată în estul Afganistanului.

Cel puţin 15 persoane au fost ucise în atentat, iar alte 52 au fost rănite, a declarat Obaidullah Shinwari, un membru al Consiliului provincial.

Atentatul nu a fost revencicat, dar Tariq Arian, purtătorul de cuvânt al Ministerului afgan de Interne, l-a atribuit insurgenţilor talibani. Potrivit oficialului citat, în ultimele două săptămâni, rebelii talibani au comis 650 de atacuri, soldate cu 69 de morţi şi 141 de răniţi.

