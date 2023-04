A 'înviat' mortul. Un bărbat despre care se credea că a murit de Covid a revenit acasă după doi ani; soția lui a rămas mască

Un bărbat din India despre care se crede că a murit din cauza COVID-19 și incinerat a revenit acasă la familia sa, după doi ani de zile, în care a fost răpit de o grupare de traficanți de droguri, scrie ziarul Times of India.

Soția credea că e văduvă și a făcut slujbele religioase aferente

Kamlesh Patidar, în vârstă de treizeci și cinci de ani, tată a doi copii, s-a infectat în februarie 2021 cu Coronavirus și a ajuns într-un spital din orașul Vadodara. După un timp, familia sa a fost informată că a murit. "Locuiesc ca văduvă din februarie 2021. Am efectuat toate ritualurile care sunt efectuate după moartea unui membru al familiei", a declarat pentru ziar soția lui Patidar, Rekha.

Rudele au avut încredere în medici

La spital, rudelor li s-a arătat cadavrul sub o foaie, spunând că este vorba despre Patidar. Apoi a fost incinerat. "Am avut încredere în medici. Ne-am resemnat cu soarta noastră și am fost lăsați să trăim în tristețe", a declarat Mahesh Patidar, o rudă a bărbatului.

Cu toate acestea, sâmbăta trecută, 15 aprilie 2023, „decedatul” a apărut brusc în pragul casei unchiului său.

"Rekha a fost copleșită de emoție și nu a putut vorbi", a declarat tatăl lui Patadar, în vârstă de 69 de ani, pentru publicație. Potrivit rudelor, totul li se părea un vis...

Patadar însuși a explicat că în tot acest timp a fost închis de o grupare care l-a drogat. După ce s-a vindecat de coronavirus, a fost răpit și ținut închis, a reușit să scape abia acum, a adăugat una dintre rudele „înviatului".

Poliția investighează acum circumstanțele răpirii.