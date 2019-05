A murit cel mai mare fotbalist al Brașovului! Marea dezamăgire a jucătorului: 'Degeaba sunt decorat dacă nu mă bagă nimeni în seamă'

Nicolae Pescaru, cel mai mare fotbalist la Braşovului, a murit în în această seară, la vârsta de 76 de ani. "Tata a murit după o lungă suferinţă. Luni trebuia să meargă din nou la spital. Nu a mai apucat!", a spus Lara Frumosu, fiica lendarului fotbalist pentru Monitorul Expres din Braşov, relatază Libertatea.ro.

Timp de 19 ani (1962-1981), Pescaru a îmbrăcat doar tricoul lui „Steagul Roşu” şi a evoluat în 311 meciuri în prima ligă, la care se adaugă alte câteva sute în Divizia B şi Cupa României. Pescaru mai deţine şi recordul de goluri marcate pentru FC Braşov, 62 de goluri în Divizia A, el fiind urmat de Mugurel Buga şi Marian Ivan, ambii cu câte 57 de goluri. z Acesta era de mult măcinat de boli şi avea probleme serioase de sănătate. „Nu mai văd cu ochiul drept, am fost operat pe creier, coloana e varză şi am cancer la prostată!”, spune acesta acum ceva vreme.

Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Pescaru vorbea deschis despre problemele cu care se confruntă.

„Am suferit patru operaţii şi nu e destul uşor la vârsta mea să trec peste ele. Prima dată la ochiul drept, cu care nu mai văd aproape deloc. După, am fost operat pe creier, mi-a băgat burghiul în cap, uite că se şi vede, nu mai am o parte din cap! Apoi m-am operat la coloană la trei niveluri, o am varză… Iar recent m-am operat de cancer la prostată. După operaţia de coloană în fiecare lună trebuie să mă internez cel puţin o zi în spital pentru un tratament pe care trebuie să-l fac până mor. Aşa mi-a spus doctorul: Domnu’ Pescaru, facem tratamentul ăsta până în ultima zi!. Pensie am 1.300 de lei… Mi-e şi jenă!”, spune legendarul fotbalist braşovean.

Acesta mai spunea: „Înghit un pumn de pastile în fiecare zi. Plus încă 500 de lei îi dau lunar pe tratament… Mai pune câteva sute pe gaz şi pe lumină, pe cablu şi telefon. Norocul meu e că mă ajută fata mea, altfel eram mort de foame. Nu-ţi dă nimeni nimic! Degeaba sunt decorat şi premiat dacă nu mă bagă nimeni în seamă. Nici pe autobuz nu mai merg gratis, că nu ne mai dă nimeni nici o hârtie. Şi vine prostu’ ăla de controlor şi îţi dă amendă!”.

Pasaje din interviu:

„– Vi s-a propus vreodată să colaboraţi cu Securitatea?

– Da! M-au chemat într-o dimineaţă la ei la birou. Nu era pentru prima dată când mergeam acolo pentru că eu plecam în concedii în Germania şi îi anunţam. M-am dus acolo şi m-au luat pe ocolite. Le-am zis: Haide, mă, treci mai repede la subiect. Ce vrei de la mine? Atunci mi-au propus ca prin cantonamente şi prin deplasări să fiu atent la cei din echipă. Hai, mă, lăsaţi-mă în pace! Că dacă trebuie să fac chestia asta, eu sânt primul care trebuie să mă dau în gât, le-am zis. Şi n-am acceptat! Oricum mai aveau vreo doi-trei inşi prin echipă care colaborau cu Securitatea.

– Îi ştiaţi?

– M-am prins imediat cine erau. Plecam într-un turneu în Franţa şi la aeroport ne-am aşezat să facem îmbarcarea. Era un tip mai în vârstă care stătea cu mâinile la perete şi se uita ciudat la mine. În momentul în care mi-a venit rândul cu geanta în faţă, a venit şi-a zis direct: Pe domnul Pescaru îl controlez eu! Atunci m-am prins că avem turnători în lot.

– De ce vă căutau, cum ştiau că ascundeţi ceva?

– Eu aveam 500 de dolari ascunşi în săpun. Erau nişte săpunuri lungi aşa, Palmolive, îi făcusem o gaură cu un burghiu seara la hotel, mi-am băgat dolarii în celofan, apoi i-am băgat în săpun. Dimineaţa, când am ajuns la aeroport, m-am dus să mă spăl pe mâini şi l-am umplut tot de clăbuc. Agentul de securitate s-a dus direct la trusa de bărbierit unde era săpunul. Curgea apa pe mine ca la robinet de emoţii. Mi-a scos toată pasta de dinţi din tub, iar când a ajuns la săpun a văzut că-i folosit şi mi-a dat drumul. Deci aveam oameni care „ciripeau” şi dădeau raportul la Securitate.”

CARIERA LUI PESCARU ÎN CIFRE – 311 meciuri a jucat Pescaru pentru FC Braşov doar în Divizia A, fiind numit în scurt timp căpitanul echipei. A marcat de 62 de ori

– 4 selecţii a strâns Pescaru la echipa naţională. Debut pe 28 aprilie 1970, Franţa – România, 2-0. Alături de Adamache şi de Ivăncescu, a fost unul dintre reprezentanţii „Steagului” la CM 1970 – 23 septembrie 1962 e data la care Pescaru a debutat în Divizia A, în partida Steagul Roşu Braşov – Ştiinţa Cluj 4-2 – 23 noiembrie 1980 e data la care Pescaru a disputat ultimul meci în „A”, Progresul Bucureşti – FCM Braşov 3-1.