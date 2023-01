A murit cu zile. Nu a fost operat de peritonită pentru că se încheiase programul de lucru al medicilor

Iulian Grigore, un tânăr în vârstă de 25 de ani, a murit de peritonită după ce cadrul medical care ar fi trebuit să-l opereze ar fi amânat operația fiindcă programul său de lucru se încheiase, conform Antena 3.

Tânărul s-a prezentat la spitalul din Mangalia alături de tatăl său după primele dureri de burtă, dar trei zile ar fi trecut până i s-a pus un diagnostic. Inițial cadrele medicale l-au tratat pe tânărul în vârstă de 25 de ani de enterocolită, de pietre la rinichi și ulterior de apendicită.

„I-au făcut electrocardiogramă, i-au băgat o perfuzie și i-au dat drumul acasă. Ba că-i rinichiul, ba că e nisip, ba că-i enterocolită, ba că-i piatră... deci au mers pe bâjbâială... Am plecat iar la urgență, în aceeași zi, pe 17. De data asta i-au luat și sânge, urină, i-au făcut iar perfuzii”, a declarat tatăl tânărului, Marius Grigore.

În plus, Iulian Grigore s-a prezentat la spital înainte de Crăciun, iar o zi de așteptare s-a transformat în șase.

„A fost și umilit de către asistente. Îi spuneau: dă-te jos din pat că ești mare, de-aia ești așa gras, du-te și spală-te că puţi! Deci îl umileau, iar el, săracul, nu putea de dureri...", a mai povestit Marius Grigore.

În cele din urmă, tânărul a fost transferat în stare gravă la Spitalul Județean Constanța. Cadrele medicale de la Mangalia nu-l mai puteau opera astfel că au decis să-l transfere la Județean.

„În urma investigațiilor imagistice s-a decis să se intervină chirurgical de urgență. Ulterior a mers la Terapie Intensivă cu stare generală gravă, instabil hemodinamic. În pofida tuturor eforturilor depuse de medicii din cadrul Spitalului Județean Constanța, a survenit decesul”, a afirmat Crina Kibedi, purtător de cuvânt Spitalul Județean Constanța.

Iulian Grigore a murit de peritonită, se arată în certificatul medico-legal. Medicul chirurg învinuit că nu a dorit să-l opereze pe tânăr la Mangalia lucrează la acea unitate spitalicească de peste 15 ani. Șefii săi așteaptă expertiza medico-legală.

„Pentru a se dovedi malpraxisul se vor implica 3 sau 5 instituții. Prima dovada va fi expertiza anatomopatologică sau medicolegală. Din ea va rezulta diagnosticul constatator și apoi se poate face o legătură cu o eventuală rea practică a domnului doctor. Documentele vor putea fi folosite de familie în sesizarea colegiului medicilor”, a declarat Liviu Mocanu, purtător de cuvânt al Spitalului din Mangalia.

Prietenii tânărului sunt șocați. Aceștia susțin că Iulian Grigore era energic, pozitiv și foarte atent cu sănătatea sa.

„E tragic că s-a întâmplat asta. Putea fi cu noi acum dacă îl transferau de la început la Constanța. Acolo s-a încercat totul dar nu s-a putut”, a declarat unul dintre prietenii tânărului.

„Ne cunoșteam de mici. Când am auzit ca e la spital nu am putut să ajung imediat. Înainte sa fie internat am ieșit pe afară. Era OK. Dar apoi ne-a livrat un colet vineri seara și era galben la față. Vina este a celor care au avut grija de el și care, dacă au văzut că nu e bine, trebuiau să vadă ce se întâmplă. El era foarte activ și alerga, era vesel, nu spunea că e trist. Își făcea analizele la timp”, a povestit o prietenă.

În prezent, familia acestuia intenționează să depună plângere penală pe numele cadrului medical pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu.