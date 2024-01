A murit cunoscuta actriță americană Cindy Morgan

Actrița americană Cindy Morgan a murit la vârsta de 69 de ani în locuința sa din Lake Worth Beach, Florida. Decesul a survenit pe 30 decembrie și a fost confirmat duminică de Biroul șerifului din Palm Beach County pentru revistele „The Hollywood Reporter” și „Variety”, conform Mediafax.

Morgan dobândise notorietate pentru interpretarea blondei Lacey în comedia sportivă "Golf Ball" din 1980, de Harold Ramis, cu Bill Murray, Chevy Chase și Rodney Dangerfield.

După ce a apărut în seriale de televiziune precum "Love Boat", "Vegas" și "Chips", Morgan a jucat în filmul Disney "Tron" din 1982 al lui Steven Lisberger în rolul programatoarei Lora Baines și al lui Yori, alter-ego-ul ei.

Ea a revenit în lumea lui "Tron" ca voce a lui Ma3a în jocul video "Tron 2.0", lansat în 2003.

Actrița a jucat în numeroase seriale de televiziune în anii 1980 și 1990, printre care "The Man from Singapore", "Cops in Hawaii", "Profession Danger", "Disneyland", "Hunter", "The Highwayman" și "Matlock".